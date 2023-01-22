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Как в мире встретили китайский Новый год. Фотогалерея
В ночь на 22 января наступил 4721 год по лунному календарю. Как отметили китайский Новый год в разных странах — в фотогалерее РБК
Гонконг, Китай
Ухань, Китай
Тайбэй, Тайвань
Окленд, Новая Зеландия
Сидней, Австралия
Иокогама, Япония
Сеул, Южная Корея
Манила, Филиппины
Куала-Лумпур, Малайзия
Янгон, Мьянма
Ханой, Вьетнам
Медан, Индонезия
Пхукет, Таиланд
Пном Пен, Камбоджа
Катманду, Непал
Москва, Россия
Хельсинки, Финляндия
Бронкхорстспрут, Южная Африка
Гаага, Нидерланды
Мадрид, Испания
Лондон, Великобритания
Гавана, Куба
Флашинг, США