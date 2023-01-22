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Как в мире встретили китайский Новый год. Фотогалерея

В ночь на 22 января наступил 4721 год по лунному календарю. Как отметили китайский Новый год в разных странах — в фотогалерее РБК
Фото:Anthony Kwan / Getty Images
Фото: Anthony Kwan / Getty Images
Гонконг, Китай
Фото:Getty Images
Фото: Getty Images

Ухань, Китай

Фото:Ritchie B. Tongo / EPA / ТАСС
Фото: Ritchie B. Tongo / EPA / ТАСС
Тайбэй, Тайвань
Фото:Zhao Gang / XinHua / Global Look Press
Фото: Zhao Gang / XinHua / Global Look Press
Окленд, Новая Зеландия
Фото:Roni Bintang / Getty Images
Фото: Roni Bintang / Getty Images
Сидней, Австралия
Фото:Tomohiro Ohsumi / Getty Images
Фото: Tomohiro Ohsumi / Getty Images

Иокогама, Япония

Фото: Jeon Heon-Kyun / EPA / ТАСС
Фото: Jeon Heon-Kyun / EPA / ТАСС
Сеул, Южная Корея
Фото:Rolex Dela Pena / EPA / ТАСС
Фото: Rolex Dela Pena / EPA / ТАСС
Манила, Филиппины
Фото:Hasnoor Hussain / Reuters
Фото: Hasnoor Hussain / Reuters

Куала-Лумпур, Малайзия

Фото:Nyein Chan Naing / EPA / ТАСС
Фото: Nyein Chan Naing / EPA / ТАСС

Янгон, Мьянма

Фото:Photo by Linh Pham/ Getty Images
Фото: Photo by Linh Pham/ Getty Images

Ханой, Вьетнам

Фото:Dedi Sinuhaji / EPA / ТАСС
Фото: Dedi Sinuhaji / EPA / ТАСС
Медан, Индонезия
Фото:Jorge Silva / Reuters
Фото: Jorge Silva / Reuters

Пхукет, Таиланд

Фото: Cindy Liu / Getty Images
Фото: Cindy Liu / Getty Images

Пном Пен, Камбоджа

Фото:Hari Maharjan / XinHua / Global Look Press
Фото: Hari Maharjan / XinHua / Global Look Press

Катманду, Непал

Фото:Артём Геодакян / ТАСС
Фото: Артём Геодакян / ТАСС
Москва, Россия
Как в мире встретили китайский Новый год. Фотогалерея
Хельсинки, Финляндия
Фото:KimI ludbrook / EPA / ТАСС
Фото: KimI ludbrook / EPA / ТАСС
Бронкхорстспрут, Южная Африка
Фото:Sem Van Der Wal / EPA / ТАСС
Фото: Sem Van Der Wal / EPA / ТАСС
Гаага, Нидерланды
Фото:Susana Vera / Reuters
Фото: Susana Vera / Reuters
Мадрид, Испания
Фото:Toby Melville / Reuters
Фото: Toby Melville / Reuters
Лондон, Великобритания
Фото:Alexandre Meneghini / Reuters
Фото: Alexandre Meneghini / Reuters

Гавана, Куба

Фото:Luiz Rampelotto / EuropaNewswire / Global Look Press
Фото: Luiz Rampelotto / EuropaNewswire / Global Look Press
Флашинг, США
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