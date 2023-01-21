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Сальдо заявил о постоянном общении с Путиным

Сальдо: Путин часто общается с руководителями новых территорий России
Владимир Сальдо
Владимир Сальдо (Фото: Андрей Рубцов / ТАСС)

Президент Владимир Путин держит постоянный контакт с главами новых территорий. Об этом «РИА Новости» заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

«Президент постоянно держит ситуацию в новых субъектах Федерации на контроле, часто общается с их руководителями», — сказал Сальдо.

Запорожская и Херсонская области, а также ДНР и ЛНР в конце сентября вошли в состав России по итогам референдумов. Главы регионов Евгений Балицкий, Владимир Сальдо, Денис Пушилин и Леонид Пасечник соответственно и президент Владимир Путин подписали договоры о вхождении в состав России на правах новых субъектов.

19 января врио губернатора сообщал, что Киев, пользуясь «относительным затишьем» на линии соприкосновения, перебросил часть войск с херсонского направления в Донбасс. По его словам, в Херсонской области происходят бои местного значения и обстрелы.

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Владимир Сальдо Владимир Путин Херсонская область

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