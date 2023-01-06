Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Освойте нужные навыки c Программой развития
Лента новостей
Курс евро на 7 января
EUR ЦБ: 75,66 (0) Инвестиции, 20:56
Курс доллара на 7 января
USD ЦБ: 70,34 (0) Инвестиции, 20:56
В Якутске 62 дома остались без света во второй раз за сутки Общество, 20:56
При обыске в доме Сальдо в Херсоне нашли книги об истории России Политика, 20:52
ЦСКА объявил о переходе покинувшего летом «Спартак» футболиста Спорт, 20:33
Bloomberg узнал о плане «мобилизации доходов» бюджета за счет дивидендов Политика, 20:32
Как бизнесу возить грузы в городе: 5 фактов, которые вас удивят РБК и Газ, 20:29
Власти Сербии обвинили албанцев в атаке на несшего бадняк ребенка Политика, 20:10
В убитом 9 лет назад в Нидерландах опознали российского арт-дилера Общество, 20:08
Подарок, который хочется оставить себе
Подарочный сертификат на подписку РБК Pro со скидкой до 35%
Подарить подписку
НРД может не дождаться разблокировки по лицензиям: 4 варианта действий Инвестиции, 20:07
На лечение в Самарскую область отправили 45 раненных в Макеевке Политика, 19:54
«Спартак» проиграл восемь из девяти последних матчей в КХЛ Спорт, 19:44
В России одобрили единое пособие родителям 80 тыс. детей Общество, 19:33
США ввели санкции против руководства иранского производителя дронов Политика, 19:26
Попробуйте ответить на вопросы ЕГЭ и набрать высший балл. Тест Специальный проект, 19:25
Месси обошел Мбаппе в голосовании за лучшего спортсмена года L'Equipe Спорт, 19:21
Военная операция на Украине ,  
0 

При обыске в доме Сальдо в Херсоне нашли книги об истории России

Госбюро расследований Украины провело обыск в доме Сальдо в Херсонской области

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) Украины вместе с Херсонской областной прокуратурой провели обыск в доме врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным ГБР, в доме Сальдо были найдены документы от российских лиц «с прямыми указаниями к совершению преступлений против Украины», сведения о структуре военно-гражданской администрации и начислении зарплаты в рублях, «конспекты, в которых указывались особенности законодательства России» и «справки относительно херсонских патриотов и активистов».

Кроме того, в доме врио главы региона были обнаружены книги об истории России, например, «Императрица Екатерина II. Ее жизнь и царствование», «Россия: великая судьба», «Москва. Размышления в фотографиях» и другие.

В ведомстве сообщили, что прокуроры Херсонской областной прокуратуры направили в суд обвинительные акты в отношении Сальдо. Его обвиняют по ст. 111, ст. 111-1, ст. 436-2 УК Украины («государственная измена», «коллаборационная деятельность», «признание правомерным отрицание вооруженной агрессии России против Украины»).

С марта Херсонская область находилось под контролем российских войск. Тогда Владимир Сальдо стал главой военно-гражданской администрации региона. С 2015 года он был депутатом Херсонского городского совета VII и VIII созывов.

30 сентября Херсонская область, а также ДНР, ЛНР и Запорожская область вошли в состав России по итогам референдума и после подписания президентом Владимиром Путиным договора о присоединении регионов. После этого Сальдо стал врио губернатора Херсонской области. В сентябре 2023 года в регионе должны пройти выборы губернатора, Сальдо говорил о своих планах принять в них участие.

Читайте на РБК Pro
Третья мировая и Польша-сверхдержава: что ждет мир в XXI веке
Самые перспективные страны мира в 2023-м: прогнозы Всемирного банка и МВФ
Почему инвесторы разочаровались в золоте и что ждать в 2023 году
Группа риска: какие сотрудники легче всего меняют место работы

9 ноября министр обороны Сергей Шойгу принял решение об отводе российских сил из Херсона на левый берег. Временной административной столицей Херсонской области стал Геническ, туда переместились все основные органы власти.

Теги
Владимир Сальдо Херсонская область обыск Украина
Материалы по теме
СБУ провела обыски в храмах УПЦ в Херсоне и двух областях
Политика
ФСБ заявила о задержании в Херсонской области агента украинских спецслужб
Политика
В Херсонской области сообщили об осужденной Киевом на 15 лет чиновнице
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter