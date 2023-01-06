При обыске в доме Сальдо в Херсоне нашли книги об истории России

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) Украины вместе с Херсонской областной прокуратурой провели обыск в доме врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным ГБР, в доме Сальдо были найдены документы от российских лиц «с прямыми указаниями к совершению преступлений против Украины», сведения о структуре военно-гражданской администрации и начислении зарплаты в рублях, «конспекты, в которых указывались особенности законодательства России» и «справки относительно херсонских патриотов и активистов».

Кроме того, в доме врио главы региона были обнаружены книги об истории России, например, «Императрица Екатерина II. Ее жизнь и царствование», «Россия: великая судьба», «Москва. Размышления в фотографиях» и другие.

В ведомстве сообщили, что прокуроры Херсонской областной прокуратуры направили в суд обвинительные акты в отношении Сальдо. Его обвиняют по ст. 111, ст. 111-1, ст. 436-2 УК Украины («государственная измена», «коллаборационная деятельность», «признание правомерным отрицание вооруженной агрессии России против Украины»).

С марта Херсонская область находилось под контролем российских войск. Тогда Владимир Сальдо стал главой военно-гражданской администрации региона. С 2015 года он был депутатом Херсонского городского совета VII и VIII созывов.

30 сентября Херсонская область, а также ДНР, ЛНР и Запорожская область вошли в состав России по итогам референдума и после подписания президентом Владимиром Путиным договора о присоединении регионов. После этого Сальдо стал врио губернатора Херсонской области. В сентябре 2023 года в регионе должны пройти выборы губернатора, Сальдо говорил о своих планах принять в них участие.

9 ноября министр обороны Сергей Шойгу принял решение об отводе российских сил из Херсона на левый берег. Временной административной столицей Херсонской области стал Геническ, туда переместились все основные органы власти.