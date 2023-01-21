Рогов заявил о срочном стягивании Киевом войск в Запорожскую область

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Украина в срочном порядке стягивает резервы в Запорожскую область, заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов в эфире радио «Комсомольская правда».

«Сейчас идет срочная переброска резервов с Запорожско-криворожского направления <...> Имеется в виду с Днепропетровской области, из-под Кривого Рога и так далее.<...> [Идет переброска] именно в Запорожскую область поближе к линии боевого соприкосновения, — сказал он.

На этом участке фронта идут активные боевые действия, говорил ранее Рогов. Российская армия, по его словам, владеет инициативой по всей линии фронта, войскам удалось «взломать» первую линию обороны украинских сил. «Где-то идет разведка боем, где-то более углубленное наступление, которое сопровождается зачисткой ряда населенных пунктов, — отмечал представитель администрации.

Ранее, 19 января, Рогов заявил о взятии четырех населенных пунктов около города Орехов. Через два дня он сообщил, что российские силы в регионе за сутки продвинулись на 7 км. «В процессе окончательного освобождения не менее семи населенных пунктов», — говорил Рогов.

Бои, по словам Рогова, шли около населенных пунктов Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Зализничное, Гуляйпольское, Чаривное, Белогорье, Малая Токмачка, Орехов, Нестерянка, Малые Щербаки и Каменское.