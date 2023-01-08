Курский губернатор сообщил об обстреле поселка Теткино

Фото: Google Maps

В результате обстрела со стороны Украины нарушено электроснабжение поселка Теткино в Глушковском районе Курской области. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт.

По словам губернатора, было зафиксировано не менее десяти прилетов.

«Никто не пострадал, повреждений в жилом секторе нет, однако обстрелом нарушено энергоснабжение поселка Теткино и прилегающего села Попово-Лежачи», — рассказал Старовойт.

В ближайшее время электроснабжение восстановят, обещал губернатор.

С начала специальной военной операции на Украине Курская область регулярно подвергается обстрелам. В регионе с весны действует желтый уровень террористической опасности.

В середине октября президент России Владимир Путин ввел в Курской области и еще семи регионах страны средний уровень реагирования. Он предполагает усиление охраны общественного порядка, военных и важных государственных и специальных объектов; отселение жителей в безопасные районы; особый режим въезда и выезда и другие меры по обеспечению безопасности.

Сам Роман Старовойт ранее днем сообщил, что вместе с группой сотрудников администрации региона прошел подготовку на базе ЧВК Вагнера. После подготовки они — в случае необходимости — смогут поддержать армию, заверил Старовойт.