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В Курской области часть поселка осталась без света после обстрела

Губернатор Курской области Старовойт: поселок Теткино частично обесточен после обстрела
Старовойт сообщил об обстреле поселка Теткино, в результате которого он оказался частично обесточен из-за повреждения линии энергоснабжения. Также под обстрел попал поселок Гуево, там повреждений нет
Фото: gubernator_46 / Telegram
Фото: gubernator_46 / Telegram

В Курской области под минометный обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) попали село Гуево и поселок Теткино, последний частично обесточен. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

«Пострадавших нет, но если в Гуево обошлось без повреждений, то в Теткино, по предварительным данным, нанесен ущерб шести домовладениям. <...> В Теткино перебита газовая труба, повреждена линия энергоснабжения, поселок частично обесточен», — написал Старовойт.

Губернатор добавил, что все спецслужбы находятся на местах происшествия и пообещал, что в ближайшее время системы жизнеобеспечения будут восстановлены. Теткино находится в 1 км от границы с Сумской областью Украины.

19 декабря в селе Гуево было зафиксировано «шесть прилетов», сообщал Старовойт, уточнив, что все они были за пределами жилых домов. Село расположено примерно в 1,5 км от границы с Сумской областью.

В тот же день украинские военные обстреляли село Елизаветовка. В населенный пункт прилетело девять снарядов, зафиксировано попадание в частный дом — там перебита газовая труба, выбиты окна и повреждена стена.

29 декабря о «прилетах» сообщал и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. В частности, был обстрелян таможенный пункт в г. Шебекино, туда прилетело десять снарядов. 

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В Курской области часть поселка осталась без света после обстрела
В Курской области часть поселка осталась без света после обстрела

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Мир Ландау
Курская область Роман Старовойт обстрел Военная операция на Украине
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