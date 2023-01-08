Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Освойте нужные навыки c Программой развития
Лента новостей
Курс евро на 7 января
EUR ЦБ: 75,66 (0) Инвестиции, 06 янв, 20:56
Курс доллара на 7 января
USD ЦБ: 70,34 (0) Инвестиции, 06 янв, 20:56
Где хранить елочные игрушки: 10 необычных идей Недвижимость, 09:25
Курский губернатор прошел подготовку в лагере ЧВК Вагнера Общество, 09:21
В ЛНР завершили ремонт на газопроводе после взрыва Общество, 09:16
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 09:03
Военная операция на Украине. Главное Политика, 09:03
Весь год за 12 минут: главные мировые события — 2022 в заголовках РБК Политика, 09:00
Кисида назвал «ужасной» ситуацию в Европе из-за надежд на дешевое топливо Политика, 08:53
Присоединяйтесь к Программе развития
Осваивайте востребованные навыки для карьерного роста с РБК Pro
Узнать подробнее
SCMP узнала о смерти десятков ведущих ученых-инженеров КНР из-за COVID-19 Общество, 08:51
Где найти небольшой фургон для бизнеса без проблем с запчастями РБК и Газ, 08:46
Посол Эритреи заявил о потере Западом влияния в Африке Политика, 08:40
Айронмен из «Бэби-клуба»: как наладить бизнес и отношения с женой РБК и Газпромбанк, 08:12
Почти половина россиян признались, что им снится работа Общество, 08:00
Клишас предложил «уйти из власти» игнорирующим Конституцию политикам Политика, 07:55
В Перми самолет «Победы» застрял в сугробе при попытке взлета. Видео Общество, 07:50
Военная операция на Украине ,  
0 

Курский губернатор прошел подготовку в лагере ЧВК Вагнера

Курский губернатор показал, как учился стрелять и бросать гранаты в лагере ЧВК Вагнера
По словам Романа Старовойта, в лагере ЧВК, где учатся стрелять из гранатометов и стрелкового оружия, швырять ручные гранаты и пропускать над собой бронетехнику, он провел «первую неделю нового года»

Курский губернатор прошел подготовку в лагере ЧВК Вагнера
Video

Курский губернатор Роман Старовойт вместе с группой сотрудников администрации региона прошел подготовку на базе ЧВК Вагнера. Об этом сообщил сам губернатор в своем телеграм-канале. На выложенном видео показано, как проходящие подготовку стреляют из гранатометов и стрелкового оружия, швыряют ручные гранаты и учатся пропускать над собой бронетехнику.

«Условия максимально приближены к реальному бою. В учебном центре отрабатывают целый комплекс боевых упражнений. Все для того, чтобы обеспечить безопасность земляков», — написал Старовойт.

По словам губернатора, в лагере ЧВК он провел «первую неделю нового года», а общее число прошедших обучение курян он оценил в несколько сотен человек. После подготовки они — в случае необходимости — смогут поддержать армию, заверил Старовойт.

Материал дополняется

Авторы
Теги
Евгений Калюков Евгений Калюков
Роман Старовойт ЧВК Вагнера Курская область
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter