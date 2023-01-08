Курский губернатор прошел подготовку в лагере ЧВК Вагнера

Курский губернатор показал, как учился стрелять и бросать гранаты в лагере ЧВК Вагнера

По словам Романа Старовойта, в лагере ЧВК, где учатся стрелять из гранатометов и стрелкового оружия, швырять ручные гранаты и пропускать над собой бронетехнику, он провел «первую неделю нового года»

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Курский губернатор Роман Старовойт вместе с группой сотрудников администрации региона прошел подготовку на базе ЧВК Вагнера. Об этом сообщил сам губернатор в своем телеграм-канале. На выложенном видео показано, как проходящие подготовку стреляют из гранатометов и стрелкового оружия, швыряют ручные гранаты и учатся пропускать над собой бронетехнику.

«Условия максимально приближены к реальному бою. В учебном центре отрабатывают целый комплекс боевых упражнений. Все для того, чтобы обеспечить безопасность земляков», — написал Старовойт.

По словам губернатора, в лагере ЧВК он провел «первую неделю нового года», а общее число прошедших обучение курян он оценил в несколько сотен человек. После подготовки они — в случае необходимости — смогут поддержать армию, заверил Старовойт.

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