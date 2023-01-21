Воздушную тревогу объявили в четырех областях Украины

Воздушную тревогу объявили в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях Украины, следует из данных сервиса, который отслеживает такие оповещения.

Также сирены воздушной тревоги прозвучали на подконтрольных Киеву частях ДНР и Запорожской области. Первые сигналы прозвучали в 22:38 (23:38 по мск).

За день 20 января воздушную тревогу на Украине объявляли несколько раз. Последний был в 15:31 (16:31 по мск) в Кировоградской, Николаевской, Одесской и Днепропетровской областях. Отбой начался через 30 минут — в 16:05 (17:05 по мск). До этого около 13:00 мск тревогу объявляли по всей территории Украины.

Воздушную тревогу на Украине объявляют регулярно с 10 октября 2022 года. В этот день российская армия начала наносить массированные удары по объектам украинской инфраструктуры, последняя подобная атака была совершена 14 января. Украинские власти сообщали о взрывах в Днепре, Одессе, Киеве, Харькове и других городах страны. На следующий день Минобороны России доложило о нанесении ракетного удара по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики.