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Эрдоган заявил Зеленскому о готовности содействовать установлению мира

Президент Эрдоган заявил Зеленскому о готовности быть посредником в достижении мира
Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Antonio Masiello / Getty Images)

Турция готова оказать дипломатическую поддержку и быть посредником в достижении мира между Россией и Украиной, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом сообщила канцелярия президента Турции в Twitter.

«Президент Эрдоган подтвердил готовность Турции оказать сильную дипломатическую поддержку, а также содействовать и быть посредником в установлении прочного мира между Россией и Украиной», — говорится в сообщении.

В ходе разговора стороны обсудили последние события, связанные с конфликтом на Украине, отмечается в сообщении.

Зеленский по итогам телефонного звонка сообщил в своем телеграм-канале, что стороны обсудили также зерновую сделку, в частности необходимость ее продления и возможность расширения на другие украинские порты. «Подробно обсудили необходимые дипломатические усилия для реализации формулы мира», — отметил Зеленский. Он также заявил, что Киев надеется на помощь Турции в возвращении украинских пленных.

Четыре дня назад — 16 января — Эрдоган говорил по телефону с российским президентом Владимиром Путиным. Ему он тоже заявил о готовности Анкары к роли посредника для установления «прочного мира» между Россией и Украиной.

Турция после начала российской спецоперации на Украине неоднократно предлагала посредничество для мирного урегулирования конфликта. В марте 2022 года в Стамбуле прошли переговоры делегаций Москвы и Киева, это была последняя очная встреча переговорщиков. Позднее переговорный процесс был заморожен, а в середине мая — остановлен.

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19 января министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что весной сторонам удалось достичь значительного прогресса в мирных переговорах, однако теперь конфликт затянулся и диалог между сторонами осложнился.

Теги
Персоны
Турция Реджеп Тайип Эрдоган военный конфликт Украина

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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