Журналисты RT Arabic попали под обстрел на окраине Донецка
Съемочная группа RT Arabic попала под обстрел на южной окраине Донецка, передает сам телеканал.
Журналисты находились в автомобиле, в момент обстрела они покинули машину и ушли с места происшествия пешком.
В составе группы были корреспонденты Максим аль-Тури, Сами Абу Деяб и Иван Иванников. Журналисты не пострадали, ранены несколько человек, находившихся рядом.
В сентябре сотрудники RT попали под обстрел в Запорожской области. Съемочная группа канала снимала работу казачьего штурмового батальона «Таврида» в районе города Васильевки. В составе группы были военный корреспондент Алексей Репин и оператор Руслан Бабкин, они переждали обстрел в подвале разрушенного дома, а затем покинули линию соприкосновения, никто из журналистов не пострадал.