RT Arabic сообщил о попадании под обстрел съемочной группы на юге Донецка

Журналисты RT Arabic попали под обстрел на окраине Донецка

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Съемочная группа RT Arabic попала под обстрел на южной окраине Донецка, передает сам телеканал.

Журналисты находились в автомобиле, в момент обстрела они покинули машину и ушли с места происшествия пешком.

В составе группы были корреспонденты Максим аль-Тури, Сами Абу Деяб и Иван Иванников. Журналисты не пострадали, ранены несколько человек, находившихся рядом.

В сентябре сотрудники RT попали под обстрел в Запорожской области. Съемочная группа канала снимала работу казачьего штурмового батальона «Таврида» в районе города Васильевки. В составе группы были военный корреспондент Алексей Репин и оператор Руслан Бабкин, они переждали обстрел в подвале разрушенного дома, а затем покинули линию соприкосновения, никто из журналистов не пострадал.