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Россиянину дали 12 лет по делу о госизмене за данные о Черноморском флоте

ФСБ: россиянин приговорен к 12 годам заключения за сбор данных о Черноморском флоте
Следствие заявило, что осужденный по заданию Главного разведуправления украинского Минобороны собирал и передавал информацию о Черноморском флоте. Данные сведения могли быть использованы в ущерб безопасности страны

Россиянину дали 12 лет по делу о госизмене за данные о Черноморском флоте
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Россиянин проведет 12 лет в колонии строгого режима по обвинению в государственной измене, говорится в сообщении Центра общественных связей Федеральной службы безопасности (ЦОС ФСБ).

«Вступил в законную силу приговор Севастопольского городского суда в отношении гражданина России Петрушина Евгения Вадимовича, признанного виновным в совершении государственной измены. Он приговорен к 12 годам исправительной колонии строгого режима, штрафу в 100 тыс. руб. и ограничению свободы на один год», — говорится в сообщении.

По информации следствия, Петрушин в 2020–2021 годах «собирал и передавал информацию о деятельности Черноморского флота», действуя по заданию Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Собираемая им информация могла быть использована в ущерб безопасности России, считают в ФСБ. «Сотрудниками военной контрразведки Федеральной службы безопасности шпионская деятельность Петрушина была своевременно пресечена», — заявили в ФСБ.

ФСБ 8 декабря сообщила о задержании в Севастополе двух россиян, которые подозревались в государственной измене и шпионаже в интересах Службы безопасности Украины (СБУ). В спецслужбе полагают, что они передавали Киеву информацию об объектах ведомства и Минобороны. Одного из них в ФСБ называют «сторонником украинской идеологии». Против обоих задержанных заведены дела по статье о госизмене (ст. 275 УК), предельное наказание по ней — до 20 лет лишения свободы, их арестовали на два месяца.

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9 ноября ФСБ сообщила о самом высокопоставленном украинском разведчике-нелегале, разоблаченном в России, — спецслужба назвала его полковником Главного управления разведки Минобороны Украины Дмитрием Штыбликовым. В 2014 году он, как утверждают в ФСБ, по заданию украинской разведки остался в Крыму, получил российское гражданство и устроился на гражданскую позицию в одну из воинских частей Черноморского флота.

В 2017 году его приговорили к пяти годам заключения «за подготовку серии взрывов на объектах гражданской инфраструктуры Крыма и Черноморского флота». Позднее его также осудили за госизмену, суммарный срок заключения — 19,5 года. Приговор вступил в законную силу в ноябре.

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Денис Ворошилов Денис Ворошилов
ФСБ госизмена Черноморский флот Украина спецоперация
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