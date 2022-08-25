На Украине экс-сотрудник правительства получил 12 лет тюрьмы за госизмену

Генпрокуратура Украины утверждает, что он «передавал информацию ФСБ» до февраля, завербовали его в 2007 году

Дом Правительства Украины (Фото: Wikimedia Commons)

Бывшего сотрудника секретариата кабинета министров Украины приговорили к 12 годам тюрьмы по статье о госизмене, сообщила Генпрокуратура. У него также будет конфисковано имущество.

Как утверждает ведомство, осужденный «передавал секретную информацию представителям ФСБ России». Он был завербован в 2007 году, свою деятельность он вел до февраля 2022 года, заявила украинская прокуратура.



«Благодаря занимаемой должности он имел доступ к информации, поступающей от центральных органов государственной власти в кабинет министров Украины. За денежное вознаграждение он лично передавал информацию, в том числе секретную», — утверждают в Генпрокуратуре.

Служба безопасности Украины уточнила, что осужденный заведовал отделом секретариата украинского правительства. По данным спецслужбы, информация, которую он передавал, касалась «состояния обороноспособности, обустройства госграницы и персональных данных украинских правоохранителей».

О задержании за передачу разведывательной информации заведующего отделом секретариата кабмина СБУ сообщила 21 июня. Вместе с ним задержали руководителя одной из дирекций Торгово-промышленной палаты, обоих отправили в СИЗО.

В марте президент Украины Владимир Зеленский ужесточил наказание по статьям о госизмене и диверсии. Теперь они наказываются лишением свободы сроком до пожизненного, тогда как раньше максимальным было наказание в 15 лет лишения свободы.