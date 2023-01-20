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Немецкий T-online сообщил о закрытии «дочки» Nord Stream 2 в Германии

Портал T-online: в Германии закрыли «дочку» Nord Stream 2 компанию Gas for Europe
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Фото: Daniel Reinhardt / dpa / Global Look Press
Фото: Daniel Reinhardt / dpa / Global Look Press

Компания Gas for Europe — «дочка» швейцарской Nord Stream 2 AG — закрылась 1 января, сообщил немецкий портал T-online со ссылкой на документы реестра.

Издание указало, что теперь, даже если трубопровод «Северный поток-2» будет отремонтирован и отношения между Россией и западными странами нормализуются, сертификация Федеральным сетевым агентством Германии (национальный регулятор в сфере энергетики) все равно была бы невозможна с юридической точки зрения.

Gas for Europe GmbH была создана 26 января 2022 года для германского участка газопровода «Северный поток-2» по требованию немецкого регулятора. Ее головной офис располагался в немецком городе Шверин (порядка 210 км от Берлина). Компания была владельцем и оператором 54-километрового участка в германских территориальных водах и площадки береговых объектов в городе Любмин (около 250 км от Берлина) в качестве независимого оператора транспортной системы.

Строительство трубопровода «Северный поток-2» завершилось 10 сентября 2021 года. Через два дня Федеральное сетевое агентство Германии запустило процесс сертификации газопровода, он должен был занять максимум четыре месяца. В ноябре Bloomberg сообщал, что ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток-2» может затянуться до 8 мая 2022 года из-за рассмотрения решения немецкого регулятора Европейской комиссией.

22 февраля, за два дня до начала российской спецоперации на Украине, Германия приостановила процесс сертификации «Северного потока-2». Канцлер Германии Олаф Шольц тогда заявил, что ситуация должна быть заново оценена после признания Россией ЛНР и ДНР — это коснется и «Северного потока-2».

26 сентября стало известно об утечках как на «Северном потоке-2», так и «Северном потоке-1» (в начале месяца этот трубопровод был остановлен из-за нарушений). На газопроводах произошли взрывы. Nord Stream AG назвала разрушения на трубопроводах беспрецедентными, а президент Владимир Путин счел произошедшее диверсией.

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Теги
Северный поток 2 Германия Nord Stream 2 дочерняя компания
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