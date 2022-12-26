Неформальный саммит лидеров СНГ в Петербурге завершился спустя 7 часов

Неформальный саммит лидеров СНГ в Петербурге закончился, сообщил телеграм-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе президента Белоруссии Александра Лукашенко. Общение глав государств длилось более семи часов.

Как пишет канал, для всех участников саммита подготовили памятные «клубные» кольца, на которых написано поздравление с Новым Годом.

В переговорах в Санкт-Петербурге, помимо Владимира Путина, приняли участие восемь лидеров стран СНГ — президенты Белоруссии Александр Лукашенко, Азербайджана Ильхам Алиев, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Таджикистана Эмомали Рахмон, Туркмении Сердар Бердымухамедов, Киргизии Садыр Жапаров, Узбекистана Шавкат Мирзиеев и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«То, что мы еще раз собрались в таком дружеском кругу, на мой взгляд, красноречиво свидетельствует о нашем стремлении и далее сообща выстраивать сотрудничество на пространстве СНГ в духе подлинного стратегического партнерства, взаимной выгоды и учета интересов всех стран», — говорил на открытии саммита Владимир Путин.