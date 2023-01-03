Путин и Токаев поздравили друг друга с Новым годом

Путин и Токаев по телефону обсудили энергетику и поздравили друг друга с Новым годом

Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев поговорили по телефону, сообщает Кремль. Они обменялись поздравлениями с Новым годом и отметили «высокий уровень российско-казахстанских отношений стратегического партнерства».

Токаев поблагодарил Путина за «теплый прием в ходе неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге» в конце декабря. Лидеры обсудили взаимодействие по нескольким направлениям, включая энергетику. «В этой связи условлено о продолжении координации по линии правительств и профильных структур двух стран», — говорится в сообщении Кремля.

Пресс-служба казахстанского лидера уточняет, что разговор состоялся по инициативе российской стороны.

26 декабря лидеры стран СНГ встретились в Петербурге. В саммите, помимо Путина и Токаева, участвовали президенты Белоруссии Александр Лукашенко, Азербайджана Ильхам Алиев, Таджикистана Эмомали Рахмон, Туркмении Сердар Бердымухамедов, Киргизии Садыр Жапаров, Узбекистана Шавкат Мирзиеев, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян. Встреча продлилась семь часов.

30 декабря на сайте Кремля было опубликовано поздравление Путина главам государств и правительств других стран с Новым годом. Телеграмму получил и Токаев. В послании президент России отметил, что «в уходящем году российско-казахстанские отношения продолжали динамично развиваться на прочной основе принципов стратегического партнерства, союзничества и добрососедства».