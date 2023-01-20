Путин пожелал Назарбаеву скорейшего выздоровления после операции
Президент России Владимир Путин пожелал скорейшего выздоровления бывшему казахстанскому лидеру Нурсултану Назарбаеву, которому сделали операцию на сердце, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
Утром 20 января экс-глава казахстанского телеканала «Хабар» Александр Аксютиц и журналистка Динара Сатжан, работавшая ранее на госканал Qazaqstan, сообщили, что 82-летний Назарбаев госпитализирован. Аксютиц уточнил, что первый президент республики находится в одной из астанинских больниц, где проходит комплексное обследование сердца, не исключается операция.
Позднее пресс-секретарь Назарбаева Айдос Укибай рассказал, что бывшему лидеру провели операцию, она прошла успешно. «Угрозы жизни первого президента нет. Сейчас он находится под наблюдением. Операция проходила в Национальном научном кардиохирургическом центре», — уточнил он.
Назарбаев возглавлял Казахстан более 30 лет, он ушел в отставку в марте 2019 года. После ухода с поста он сохранил некоторые привилегии, оставшись обладателем статуса первого президента и лидера нации (елбасы), они были закреплены в конституционном законе.
Позднее в документ вносились поправки, усиливающие влияние Назарбаева. Среди прочего действующие власти обязывались согласовывать с ним основные направления внутренней и внешней политики Казахстана, а в 2018 году за первым президентом закрепили пожизненное право возглавлять Совет безопасности республики.
В начале прошлого года в Казахстане прошли массовые протесты, участники которых скандировали антиназарбаевские лозунги и демонтировали памятники в честь елбасы. Затем в республике разработали новую Конституцию, ее положения вступили в силу в июне. Она предусматривает лишение Назарбаева привилегий. В середине января этого года Конституционный суд утвердил лишение его статуса елбасы.