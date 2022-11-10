СБУ заявила о задержании сотрудничавшего с RT блогера

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На Украине в Черниговской и Днепропетровской областях задержали четырех человек, распространявших «пророссийскую агитацию», среди них — иностранный блогер, готовивший материалы для телеканала RT, заявила украинская Служба безопасности (СБУ).

По данным ведомства, блогер распространял информацию через свои телеграм- и Youtube-каналы, общая аудитория которых составила более полумиллиона подписчиков. Он оказался гражданином одной из европейских стран, уточнили в СБУ. После начала российской военной операции он приехал в Черниговскую область, где «начал выполнять редакционные задания [RT] по сбору материалов для подготовки и выпуска заказных сюжетов» о боевых действиях, утверждает спецслужба. Ему помогала его сожительница.

Им предъявили обвинение по ч. 3 ст. 436-2 УК Украины об оправдании действий России, максимальное наказание по ней — восемь лет лишения свободы.

Еще двух человек задержали в Днепропетровской области. Жительница Покрова в соцсетях распространяла призывы в поддержку российской армии, «надеясь получить российский паспорт», утверждает СБУ. Другой задержанный, житель Новомосковска, «призывал к захвату власти и занимался дискредитацией украинской власти».

Их обвинили по ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) и ст. 109 УК Украины (действия, направленные на насильственную смену или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) соответственно.

Как сообщает СБУ, во время обысков по адресам проживания фигурантов обнаружили компьютерную технику и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности.

RT сообщил, что задержанный, который, по предварительным данным, работает под псевдонимом Даниэль Бауэр, не сотрудничал с телеканалом, а освещал события на Украине в частном канале.

В конце октября СБУ сообщала о задержании блогеров, сотрудничавших с российским госагентством «РИА Новости» в Николаеве. Пресс-служба МИА «Россия сегодня», куда входит агентство, комментируя заявление СБУ, заявила, что у нее «никогда не было и нет никаких сотрудников в Николаеве».