Кремль ответил на призыв к Лаврову извиниться за слова о США и Гитлере

Сергей Лавров (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Призыв Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) к министру иностранных дел России Сергею Лаврову извиниться за сравнение политики США и их союзников с действиями Адольфа Гитлера следует оставить в рамках «обмена по линии МИД». Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Все-таки здесь идет обмен по линии МИД, давайте в этих рамках и оставим», — сказал Песков.

18 января глава российского МИДа заявил, что попытки США создать коалицию из стран — членов НАТО и Евросоюза для противостояния России можно сравнить с действиями Адольфа Гитлера и Наполеона. «США <...> через Украину по доверенности ведут войну против нашей страны с той же самой задачей — задачей окончательного решения русского вопроса», — сказал Лавров.

В ЕЕК назвали слова дипломата «искажением холокоста на самом базовом уровне», призвали его извиниться и отозвать комментарий. Вашингтон счел заявление Лаврова настолько «абсурдным, что на это не стоит реагировать, кроме как на действительно оскорбительную манеру, в которой он пытался представить» США «в терминах Гитлера и холокоста».