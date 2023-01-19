Захарова сравнила киевские власти и ИГ из-за убийства СБУ переговорщика

Захарова сравнила власти Украины и ИГ из-за убийства банкира, без которого «Киев бы взяли»

Мария Захарова (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» (ИГ) — это «наивные дети» по сравнению с властями Украины, заявила представитель МИД России Мария Захарова в телеграм-канале.

Так она прокомментировала заявление советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка об убийстве весной прошлого года Службой безопасности Украины (СБУ) банкира Дениса Киреева, участвовавшего в первом раунде российско-украинских переговоров. Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов ранее заявил The Wall Street Journal (WSJ), что, «если бы не Киреев, скорее всего, Киев [во время спецоперации] был бы взят».

Подоляк сообщил, что убийство Киреева было «связано с тем, что не было единой координации между силовыми структурами». «Были определенные претензии к нему, не успели эти претензии урегулировать в диалоговом формате», — сказал советник.

О гибели Киреева «во время выполнения специального задания» в начале марта 2022-го сообщило украинское Минобороны. Депутат Верховной рады Александр Дубинский тогда говорил, что Киреева убили недалеко от здания Печорского суда в центре Киева «при задержании сотрудниками СБУ», при этом его подозревали в госизмене.

WSJ указывала, что труп Киреева бросили на тротуаре в центре столицы Украины. Через несколько дней после убийства его похоронили с государственными почестями, а президент Владимир Зеленский посмертно наградил его медалью за «защиту государственного суверенитета».