Захарова сравнила киевские власти и ИГ из-за убийства СБУ переговорщика

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 20 января
EUR ЦБ: 74,41 (-0,18) Инвестиции, 16:20
Курс доллара на 20 января
USD ЦБ: 68,85 (-0,03) Инвестиции, 16:20
Рогов заявил о взятии под контроль четырех населенных пунктов в Запорожье Политика, 19:48
«Парящая» крыша и каноны спорткаров: OMODA представил новый автомобиль РБК и Omoda, 19:46
Отчет: жертвы криптохакеров стали реже платить выкуп Крипто, 19:43
Минфин США потерял возможность наращивать госдолг Экономика, 19:33
Пригожин решил отдать Венедиктову победу в суде из-за слов о хозяине ЧВК Политика, 19:32
Воспитанник «Тоттенхэма» погиб в 25 лет в Майами Спорт, 19:28
Минфин напомнил размер маткапитала после индексации 1 февраля Общество, 19:26
Интенсивы РБК Pro: развивайте востребованные навыки
Более 25 онлайн-курсов в удобных форматах: email-рассылка и Telegram-бот. Освойте востребованный навык меньше чем за неделю
Купить со скидкой
Власти изменили правила заявок на отсрочку от весеннего призыва для ИТ Общество, 19:22
Захарова сравнила киевские власти и ИГ из-за убийства СБУ переговорщика Политика, 19:19
Минюст США анонсировал передачу Украине части замороженных активов России Политика, 19:18
Ушедшие концерны начали отключать Россию от программ для ремонта машин Авто, 19:11
«Бавария» нашла замену сломавшему в отпуске ногу Нойеру Спорт, 19:06
Инвестиции в недвижимость России побили исторический рекорд Недвижимость, 18:54
Генерал Соболев после критики Кадырова признал бороды допустимыми в армии Политика, 18:49
Военная операция на Украине ,  
0 

Захарова сравнила киевские власти и ИГ из-за убийства СБУ переговорщика

Захарова сравнила власти Украины и ИГ из-за убийства банкира, без которого «Киев бы взяли»
Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» (ИГ) — это «наивные дети» по сравнению с властями Украины, заявила представитель МИД России Мария Захарова в телеграм-канале.

Так она прокомментировала заявление советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка об убийстве весной прошлого года Службой безопасности Украины (СБУ) банкира Дениса Киреева, участвовавшего в первом раунде российско-украинских переговоров. Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов ранее заявил The Wall Street Journal (WSJ), что, «если бы не Киреев, скорее всего, Киев [во время спецоперации] был бы взят».

Подоляк сообщил, что убийство Киреева было «связано с тем, что не было единой координации между силовыми структурами». «Были определенные претензии к нему, не успели эти претензии урегулировать в диалоговом формате», — сказал советник.

О гибели Киреева «во время выполнения специального задания» в начале марта 2022-го сообщило украинское Минобороны. Депутат Верховной рады Александр Дубинский тогда говорил, что Киреева убили недалеко от здания Печорского суда в центре Киева «при задержании сотрудниками СБУ», при этом его подозревали в госизмене.

WSJ указывала, что труп Киреева бросили на тротуаре в центре столицы Украины. Через несколько дней после убийства его похоронили с государственными почестями, а президент Владимир Зеленский посмертно наградил его медалью за «защиту государственного суверенитета».

Теги
Мария Захарова ИГ СБУ
Материалы по теме
Подоляк объяснил убийство СБУ человека, без которого «Киев бы взяли»
Политика
WSJ сообщила об убийстве СБУ человека, без которого «Киев бы взяли»
Политика
Минобороны Украины подтвердило убийство участника переговоров с Россией
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter