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Лавров заявил о проверке сведений о помощи сотрудников миссии ОБСЕ Киеву

Сергей Лавров: Россия проверит причастность сотрудников миссии ОБСЕ к силовым акциям Киева
Фото: Эрик Романенко / ТАСС
Фото: Эрик Романенко / ТАСС
Россия проверяет сведения о причастности сотрудников Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Донбассе к проведению силовых акций Киева. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции в Минске. Трансляцию вел МИД России.

«Мы сейчас проверяем сведения, которые <...> дают основание подозревать, что некоторые сотрудники Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ не просто укрывали, скрывали информацию о реальном положении дел, но, по сути дела, помогали украинскому режиму при подготовке проведения силовых акций против гражданского населения», — заявил министр.

По словам главы МИДа, данные, о которых идет речь, получили в ходе проведения специальной военной операции.

В декабре Лавров назвал ОБСЕ «ареной пропагандистских баталий». По его словам, организация создавалась как площадка для равноправного диалога и сотрудничества, но теперь ОБСЕ пребывает в «глубочайшем кризисе» и является инструментом Запада. В МИД ЛНР назвали деятельность Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ имитированием урегулирования конфликта.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ действовала в Донбассе с 2014 года. После начала специальной военной операции в конце февраля ОБСЕ решила эвакуировать членов своей миссии с Украины, как только появится возможность сделать это безопасно. Россия также решила отозвать сотрудников из СММ ОБСЕ, об этом сообщал российский постпред при организации Александр Лукашевич в конце марта. В середине апреля власти ЛНР и ДНР решили запретить работу миссии. Сотрудникам было предписано покинуть территорию республик до конца того месяца.

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ОБСЕ Сергей Лавров МИД

Сергей Лавров

дипломат, министр иностранных дел России

21 марта 1950 года
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