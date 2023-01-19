Лавров заявил о проверке сведений о помощи сотрудников миссии ОБСЕ Киеву

Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Россия проверяет сведения о причастности сотрудников Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Донбассе к проведению силовых акций Киева. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции в Минске. Трансляцию вел МИД России.

«Мы сейчас проверяем сведения, которые <...> дают основание подозревать, что некоторые сотрудники Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ не просто укрывали, скрывали информацию о реальном положении дел, но, по сути дела, помогали украинскому режиму при подготовке проведения силовых акций против гражданского населения», — заявил министр.

По словам главы МИДа, данные, о которых идет речь, получили в ходе проведения специальной военной операции.

В декабре Лавров назвал ОБСЕ «ареной пропагандистских баталий». По его словам, организация создавалась как площадка для равноправного диалога и сотрудничества, но теперь ОБСЕ пребывает в «глубочайшем кризисе» и является инструментом Запада. В МИД ЛНР назвали деятельность Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ имитированием урегулирования конфликта.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ действовала в Донбассе с 2014 года. После начала специальной военной операции в конце февраля ОБСЕ решила эвакуировать членов своей миссии с Украины, как только появится возможность сделать это безопасно. Россия также решила отозвать сотрудников из СММ ОБСЕ, об этом сообщал российский постпред при организации Александр Лукашевич в конце марта. В середине апреля власти ЛНР и ДНР решили запретить работу миссии. Сотрудникам было предписано покинуть территорию республик до конца того месяца.