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Вахтанга Кикабидзе похоронили в Тбилиси

Актера Вахтанга Кикабидзе похоронили на кладбище в Тбилиси рядом с семьей

Фото:Михаил Егиков / ТАСС Фото:Михаил Егиков / ТАСС Фото:Михаил Егиков / ТАСС Фото:Михаил Егиков / ТАСС Фото:Михаил Егиков / ТАСС

Актера, сценариста и режиссера Вахтанга Кикабидзе, умершего 15 января на 85-м году жизни, похоронили на Верийском кладбище в Тбилиси рядом с членами семьи, сообщает местный телеканал «Рустави2».

Гражданская панихида и церемония прощания с артистом прошли в Большом концертном зале в столице Грузии. Гроб Кикабидзе был накрыт грузинским и украинским флагами. Как пишет портал «Новости Грузия», такое решение приняли близкие артиста.

Он выступал как против военного конфликта в Южной Осетии 2008 году (с того момента артист прекратил выступать с концертами в России), так и против спецоперации на Украине. После смерти актера президент страны Владимир Зеленский заявил, что для Украины было честью, что Кикабидзе являлся ее «другом».

Как сообщал его продюсер Рати Абзианидзе, у Кикабидзе многие годы были проблемы со здоровьем и последние недели артист провел в клинике.

«Надо быть гражданином, а потом уже артистом». Памяти Вахтанга Кикабидзе
Фотогалерея 

Кикабидзе родился 19 июля 1938 года в Тбилиси. Дебютировал в кино в 1966 году в фильме «Встреча в горах». Наиболее известны его работы в фильмах «Мимино» (за роль летчика Валико Мизандари в нем он получил Государственную премию СССР) и «Не горюй!» Георгия Данелии, а также в «Мелодиях Верийского квартала». Всего он исполнил около двух десятков ролей. В последний раз артист снялся в кино в 2021 году — в одной серии седьмого сезона сериала «Сваты».

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Как режиссер и сценарист Кикабидзе снял фильмы «Будь здоров, дорогой!» и «Мужчины и все остальные». Также он был музыкантом — в 60-е выступал в грузинской группе «Орэра». С 2020 года был депутатом парламента Грузии.

В 1980-м Кикабидзе получил звание народного артиста Грузинской ССР, в 2013-м он стал лауреатом Государственной премии Грузии и заслуженным артистом Украины.

Теги
похороны Тбилиси Вахтанг Кикабидзе
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