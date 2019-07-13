Кикабидзе прокомментировал слухи о концертах в России

Грузинский певец и актер Вахтанг Кикабизде опроверг информацию о тайной концертной деятельности в России. Об этом пишет газета «Комсомольская правда».

По словам артиста, в последний раз он был в России в 2008 году, однако перестал выступать с концертами в стране после войны в Южной Осетии. «Ноги моей там не будет, пока между нашими странами такая ситуация», — сказал Кикабидзе.

Кикабидзе добавил, что разделяет политику и народ, поэтому «готов петь для русских, но не в России». «Я в свое время сказал, что мне будет неудобно смотреть моим детям в глаза, после того как танки вошли. Мне вручили из России орден Дружбы народов, от которого я отказался», — отметил певец.

В пятницу, 12 июля, актер Борис Клюев заявил «Московскому комсомольцу», что Кикабидзе работает на корпоративах в России, где «хорошо зарабатывает». «У него в договоре написано, что о его приезде никто не должен знать. Тем не менее договоры он подписывает», — добавил он.

Вахтанг Кикабидзе отказался выступать в России после войны в Южной Осетии, вслед за которой Москва признала независимость этой республики и Абхазии. Кроме того, он отказался от врученного российским президентом ордена Дружбы народов.