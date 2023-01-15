Продюсер назвал причину смерти Вахтанга Кикабидзе

Продюсер Рати Абзианидзе: много лет у Вахтанга Кикабидзе были проблемы со здоровьем

Последние несколько недель до смерти Вахтанг Кикабидзе провел в больнице в Тбилиси, у него были проблемы со здоровьем, сообщил продюсер артиста

Вахтанг Кикабидзе (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

У актера Вахтанга Кикабидзе много лет были проблемы со здоровьем, сообщил журналистам его продюсер Рати Абзианидзе. По его словам, в последние недели артист провел в клинике.

«Благодарю врачей и персонал, которые сделали все, что могли, но, к сожалению, мы оказались бессильны. Это большая потеря для всех», — сказал Абзианидзе (цитата по «РИА Новости»).

Певцу, актеру, режиссеру и сценаристу было 84 года. 15 января он скончался в Тбилиси.

В 2018 году Кикабидзе рассказывал журналистам, что около 40 лет назад он перенес операцию, в ходе которой ему удалили опухоль мозга.

Кикабидзе родился в 1938 году в Тбилиси. В конце 1950-х он начал работу в Тбилисской филармонии, затем пришел в вокально-инструментальный ансамбль «Орэра». В кино он дебютировал в 1966 году, исполнив роль в фильме «Встреча в горах». В числе других известных киноработ артиста — «Мимино», «Не горюй», «Я — следователь» и другие. В 1990-е он стал реже сниматься в кино, больше сосредоточившись на концертной деятельности. На парламентских выборах 2020 года в Грузии Кикабидзе возглавил список крупнейшей оппозиционной партии «Единое национальное движение» и был избран депутатом парламента.

Соболезнования в связи со смертью Кикабидзе выразили российские и зарубежные артисты, а также грузинские политики.