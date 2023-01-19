Шадаев выступил за замену документов смартфоном в бытовых случаях

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Смартфон должен заменить некоторые документы гражданам, необходимые в быту. Об этом заявил глава Минцифры Максут Шадаев в ходе брифинга о результатах нацпрограммы «Цифровая экономика» за 2022 год, трансляция которого шла на YouTube.

«Ракурс на то, что <...> смартфон, который в руках человека, должен заменить некоторые документы, которые <...> люди вынуждены носить с собой дополнительно. Все в одном устройстве, в одном приложении», — сказал Шадаев.

Он уточнил, что речь идет о бытовых ситуациях, поскольку они наиболее частые, например при покупке алкоголя или при проходе в бизнес-центр.

31 августа 2022 года Минцифры предложило разрешить гражданам использовать аккаунт на «Госуслугах» в бытовых ситуациях вместо бумажного паспорта, чтобы подтвердить личность. Тогда Шадаев говорил, что показывать паспорт не всегда удобно, поэтому технологию подтверждения личности предложил задействовать через «Госуслуги» — для подтверждения возраста при покупке алкоголя и сигарет, права на бесплатный проезд в общественном транспорте или входа в офисные центры с пропускной системой. Шадаев уточнял, что обсуждал этот вопрос с мэром Москвы Сергеем Собяниным, чтобы в пилотном режиме испытать нововведение в столице.

Весной 2021 года Минцифры собиралось до 2023 года ввести по всей России электронные паспорта. Летом 2022-го Шадаев объявил о переносе выдачи таких документов на неопределенный срок.