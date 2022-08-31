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Минцифры предложило подтверждать возраст в магазине с помощью «Госуслуг»

Ведомство предлагает разрешить гражданам в некоторых бытовых ситуациях использовать аккаунт на «Госуслугах» вместо бумажного паспорта, чтобы подтвердить личность. Запустить сервис в пилотном режиме могут в Москве
Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости
Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Технологию безопасной идентификации граждан с помощью смартфона можно распространить на бытовые ситуации. Такую идею на совещании у президента озвучил глава Минцифры Максут Шадаев (трансляцию вел канал «Россия 24»).

Он отметил, что показывать бумажный паспорт не всегда удобно. В министерстве предлагают задействовать технологию подтверждения личности через «Госуслуги»:

  • для подтверждения права на бесплатный проезд в общественном транспорте и на скидку в магазинах;
  • для подтверждения возраста при покупке определенных товаров;
  • при посещении мероприятий с ограничениями на вход;
  • для входа в офисные центры с пропускной системой.

Точный список ситуаций, когда использование смартфона вместо паспорта будет разрешено, должно определить правительство.

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Фото:Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Шадаев рассказал, что обсуждал этот вопрос с мэром Москвы Сергеем Собяниным — в пилотном режиме испытать нововведение можно будет в Москве. «Если будет ваше поручение, мы отработаем с регуляторами возможность расширения применения смартфонов для таких простых бытовых ситуаций», — сказал он.

В Telegram-канале Минцифры уточняет, что цифровое решение не заменит паспорт, а его использование не будет обязательным.

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Шадаев отметил, что технология безопасной идентификации граждан с помощью смартфона уже использовалась в рамках проектов «Борьба с ковидом», «Пушкинская карта» и «Карта болельщиков» и «регуляторы все это согласовали, все работает».

Прошлой весной Минцифры собиралось до 2023 года ввести по всей России электронные паспорта. Предполагалось, что бумажные паспорта заменят на смарт-карту и мобильный цифровой ID. Этим летом Шадаев объявил о переносе выдачи цифровых паспортов на неопределенный срок в связи с появлением «более серьезных насущных проблем». По данным источников Forbes, еще одной причиной стал дефицит материалов для электронных носителей.

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Максут Шадаев Минцифры смартфоны
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