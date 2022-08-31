Минцифры предложило подтверждать возраст в магазине с помощью «Госуслуг»
Технологию безопасной идентификации граждан с помощью смартфона можно распространить на бытовые ситуации. Такую идею на совещании у президента озвучил глава Минцифры Максут Шадаев (трансляцию вел канал «Россия 24»).
Он отметил, что показывать бумажный паспорт не всегда удобно. В министерстве предлагают задействовать технологию подтверждения личности через «Госуслуги»:
- для подтверждения права на бесплатный проезд в общественном транспорте и на скидку в магазинах;
- для подтверждения возраста при покупке определенных товаров;
- при посещении мероприятий с ограничениями на вход;
- для входа в офисные центры с пропускной системой.
Точный список ситуаций, когда использование смартфона вместо паспорта будет разрешено, должно определить правительство.
Шадаев рассказал, что обсуждал этот вопрос с мэром Москвы Сергеем Собяниным — в пилотном режиме испытать нововведение можно будет в Москве. «Если будет ваше поручение, мы отработаем с регуляторами возможность расширения применения смартфонов для таких простых бытовых ситуаций», — сказал он.
В Telegram-канале Минцифры уточняет, что цифровое решение не заменит паспорт, а его использование не будет обязательным.
Шадаев отметил, что технология безопасной идентификации граждан с помощью смартфона уже использовалась в рамках проектов «Борьба с ковидом», «Пушкинская карта» и «Карта болельщиков» и «регуляторы все это согласовали, все работает».
Прошлой весной Минцифры собиралось до 2023 года ввести по всей России электронные паспорта. Предполагалось, что бумажные паспорта заменят на смарт-карту и мобильный цифровой ID. Этим летом Шадаев объявил о переносе выдачи цифровых паспортов на неопределенный срок в связи с появлением «более серьезных насущных проблем». По данным источников Forbes, еще одной причиной стал дефицит материалов для электронных носителей.