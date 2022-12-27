МИД Болгарии вызвал российского посла из-за розыска Христо Грозева

Элеонора Митрофанова (Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости)

МИД Болгарии вызвал российского посла Элеонору Митрофанову. Причиной стало объявление Россией в розыск журналиста-расследователя Bellingcat (признана СМИ-иноагентом и нежелательной организацией в России) Христо Грозева, сообщили в болгарском МИДе телеканалу БНТ.

Митрофанова заявила ТАСС, что в МИД ее вызвали для «обсуждения актуальных вопросов». «Меня пригласили в четверг в МИД обсудить актуальные вопросы, основная тема, полагаю, будет касаться проблем с изучением болгарского языка в новых регионах России, о чем уже говорили в болгарском парламенте. Также, вероятно, будет обсуждаться вопрос о болгарском журналисте Христо Грозеве, которого МВД России объявило в розыск», — рассказала она.

То, что Грозев попал в базу разыскиваемых лиц, стало известно 26 декабря. Причины розыска в его персональной карточке не указаны, однако, по данным источника «РИА Новости», против Грозева возбудили уголовное дело о распространении фейков про российскую армию.

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