«Альпина Паблишер» объяснило маркировку об иноагентах на книгах Зыгаря и Фишмана

Издательство объяснило маркировку об иноагентах у книг Зыгаря и Фишмана

Михаил Зыгарь (Фото: Максим Григорьев / ТАСС)

Издательство «Альпина Паблишер» разместило маркировку о признании иноагентами журналистов Михаила Зыгаря и Михаила Фишмана (оба внесены в реестр иноагентов) на их книгах, так как этого требует действующее законодательство. Об этом РБК сообщила руководитель направления маркетинговых коммуникаций организации Дарья Юркова.

«На все книги иноагентов, согласно законодательству, мы, как и остальные издатели, ставим маркировку 18+, а также размещаем в таких книгах текстовое указание в установленной форме», — сказала она.

Ранее телеграм-канал Avrozak LIVE опубликовал фотографии книг Зыгаря «Все свободны» и «Преемник» Фишмана, снятые в одном из книжных магазинов, его название указано не было. На книгах были видны маркировки, свидетельствующие, что авторы признаны иноагентами. Им был присвоен возрастной рейтинг 18+.

Согласно с. 4 и ст. 9 закона «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», иноагенты обязаны сообщать о наличии этого статуса в том числе, если они распространяют материалы, предназначенные для неограниченного круга лиц, или участвуют в их создании. За неисполнение этого требования предусмотрен штраф в размере от 10 тыс. до 30 тыс. руб.

Михаил Зыгарь — писатель, журналист, бывший главред телеканала «Дождь» (признан иноагентом), автор книг «Вся кремлевская рать» и «Империя должна умереть». Минюст внес его в список иноагентов 21 октября 2022 года.

Михаил Фишман — журналист, один из ведущих «Дождя». Он попал в список 9 декабря.