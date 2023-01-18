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Лавров назвал самое трагичное и самое обнадеживающее слово 2022 года

Лавров: слово «война» было самым трагичным в 2022 году, а «победа» — самым обнадеживающим
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал слово «война» самым трагичным словом 2022 года, а слово «победа» — словом, которое «дает надежду». Об этом он сказал на пресс-конференции, где подводил внешнеполитические итоги прошлого года, передает корреспондент РБК.

Журналисты попросили министра назвать слова года — самое трагичное, дарующее надежду и то, которое должен услышать весь мир.

«Вы знаете, ну [самое трагичное] слово «война». Я не побоюсь этого сказать, потому что происходящее является нашим ответом, который, как сказал президент, может быть, нужно было чуть-чуть раньше сделать», — заявил Лавров.

Он уточнил, что это был ответ на «ту гибридную войну», которую Запад развязал против России и «под лозунгом которой в самых разных вариациях продвигает свою повестку дня».

«Ну, а слово, которое дает надежду, — это победа. Думаю, мир должен услышать [слово] «победа». Те, кто хочет услышать слово «переговоры», они, к сожалению, сами эти переговоров не хотят и всячески манипулируют этим термином для того, чтобы затягивать эту войну как можно дольше против России», — добавил глава российского МИДа.

22 декабря на пресс-подходе после заседания Госсовета президент Владимир Путин заявил, что целью России является «закончить войну» с Украиной «чем быстрее, тем лучше». «Наша цель не раскручивать маховик военного конфликта, а наоборот, закончить эту войну», — сказал глава государства. Говоря о переговорах, Путин подчеркнул, что все конфликтующие стороны всегда рано или поздно садятся за стол переговоров и договариваются, при этом Россия никогда не отказывалась от диалога.

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Теги
Сергей Лавров война победа слово года
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