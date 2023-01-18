Блинкен назвал требования России к Украине «обреченными на провал»

Энтони Блинкен (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Требование Москвы к Киеву для возобновления переговоров признать новые территории, которые вошли в состав России в сентябре прошлого года, обречено на неудачу, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Великобритании Джеймсом Клеверли. Его слова приводятся на сайте Госдепартамента.

«Был нарратив, который российская сторона пыталась продавить в течение многих недель и многих месяцев, что она заинтересована в дипломатии на Украине, а мы — нет. Это, конечно, совершенно неверно», — сказал Блинкен.

Он напомнил, как в недавнем разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом российский президент Владимир Путин заявил, что, пока Украина не признает присоединенные территории российскими, «переговоры вести не о чем».

«Другими словами, до тех пор пока Украина не признает тот факт, что территории, которые взяла Россия, ей не вернутся, и не смирится с ним, вести переговоры не о чем. Это, конечно, сама по себе обреченная на провал [идея]», — заключил госсекретарь США.

Телефонный разговор президентов России и Турции состоялся 5 января. Эрдоган тогда предложил Путину «одностороннее прекращение боевых действий и справедливое урегулирование разногласий» с Украиной. Он напомнил российскому коллеге о ранее достигнутых позитивных результатах по урегулированию украинско-российского конфликта — зерновой сделке, масштабном обмене пленными и переговорах по формированию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС.

Путин в свою очередь подтвердил открытость России к серьезному диалогу «при условии выполнения киевскими властями известных и неоднократно озвучивавшихся требований и учета новых территориальных реалий».