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Новый владелец Electrolux в России решил запустить свой бренд техники

Новый владелец российского бизнеса шведского производителя бытовой техники Electrolux — «Е.Кампани», планирует запустить свой бренд под названием Vard, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на гендиректора компании Алексея Белякова.

Electrolux ранее решила выйти из российского бизнеса. В сентябре она объявила о его продаже местному менеджменту. По данным «Коммерсанта», ООО «Электролюкс Рус» с 2016 года возглавлял Павел Потапов. Согласно данным «РБК Компаний», он является учредителем «Е.Кампани», а гендиректор — Беляков.

Беляков рассказал, что под брендом Vard будет представлен весь ряд крупной бытовой техники — от варочных панелей до холодильников, также планируется появление линейки малой бытовой техники. Компания рассчитывает в течение двух лет занять 2–3% российского рынка, отметил гендиректор.

Разработкой техники занимаются специалисты из российского подразделения Electrolux, производить ее планируют на китайских и турецких фабриках. Проект запускают за счет кредитования. В будущем компания намерена организовать производство на российских и европейских заводах, а также перейти из среднего ценового сегмента в премиум.

Свой бизнес в России решил продать и американский производитель бытовой техники Whirlpool (представлен брендами Indesit и Hotpoint). Покупателем стала турецкая компания Arcelik (бренд Beko), которая получит контроль над АО «Индезит Интернэшнл» и ООО «Вирлпул Рус», а также производственными мощностям в Липецке, позволяющими выпускать 2,8 млн холодильников и стиральных машин в год. В Arcelik сообщили, что сумма сделки, как ожидается, не превысит €220 млн, а выплаты растянут на 10 лет.

Теги
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