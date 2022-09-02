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Война санкций ,  
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Electrolux решил полностью уйти из России

Компания продаст свое российское отделение его руководству. Electrolux ранее приостановил работу в России и Белоруссии, а его профессиональное подразделение продало российский бизнес
Фото: electrolux.ru
Фото: electrolux.ru

Шведский производитель бытовой техники уйдет из России и продаст свой оставшийся бизнес в стране местному менеджменту, сообщается на сайте компании.

Военная операция на Украине и введенные из-за нее против России санкции «сделали продолжение бизнеса в стране невозможным», говорится в сообщении.

После начала боевых действий на Украине Electrolux приостановил деятельность в России и Белоруссии. Продажи были приостановлены и на Украине, как и работа завода в западной части страны.

Electrolux Professional уйдет из России
Бизнес
Фото:Electroluxprofessional.com

В июле о прекращении деятельности в России заявило подразделение Electrolux, которое производит профессиональную бытовую технику. Российские активы Electrolux Professional тоже решила передать локальному руководству.

У Electrolux нет производства в России. В 2021 году на страну пришлось 4% от продаж компании в Европе и 1,6% от общемировых показателей.

РБК в июне писал, что после ухода иностранных компаний продавцы бытовой техники и электроники столкнулись с сокращением ассортимента. В сети «Холодильник.ру» Electrolux назвали в числе производителей, ассортимент которых снизился существенно.

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