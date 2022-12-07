Берегите человека: как в России наращивают производство бытовой техники

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К осени 2022 года уже до 90% бытовой техники и электроники в России производится внутри страны, подсчитали в Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК). Национальный проект «Производительность труда» призван увеличить локализацию этой продукции и поможет компаниям без лишних затрат выпускать еще больше плит, холодильников, радиаторов, конвекторов и другого оборудования для жителей России.

Цель национального проекта — обеспечить к 2024 году темпы роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не ниже 5% в год, а также обеспечить более 20% прироста производительности труда.

Для ее достижения на предприятия направляются специалисты Федерального (ФЦК) и региональных центров компетенций, которые внедряют технологии бережливого производства. Они оптимизируют и стандартизируют производственные процессы, приводят в порядок рабочее пространство. Все это делается на основе принципов бережливого производства.

Бережливое производство — умение устранять потери любого рода, а сохраненные ресурсы использовать для улучшения других сфер жизни. Применительно к бизнес-процессам речь может идти об устранении процессов, которые ведут к убыткам (перепроизводство, бесполезные механизмы и так далее), оптимизации работы каждого сотрудника и упоре на нужды потребителя. Отдаленно эта идея пересекается с японской управленческой концепцией кайдзен (основанной на непрерывном улучшении процессов производства) и со знаменитым «правилом Парето», согласно которому 20% усилий приводят к 80% результата и наоборот.

В результате этой работы сокращаются временные и финансовые затраты на производство, растет производительность труда. Таким образом, предприятие при тех же материальных и человеческих ресурсах выпускает в единицу времени больше продукции. Мощности используются эффективнее, растет прибыль при сокращении издержек, улучшаются условия работы и оплата труда. Работа идет на пользу и качеству товаров: снижается процент брака.

Национальный проект «Производительность труда» реализуется с 2018 года по инициативе президента Владимира Путина. В нем могут участвовать предприятия из пяти несырьевых отраслей: обрабатывающая отрасль, сельское хозяйство, строительная отрасль, транспорт и торговля.

Как нацпроект улучшает показатели

По данным РАТЭК, доля холодильников и стиральных машин, произведенных в России с разной степенью локализации, составляет 90%, телевизоров — 80%, мониторов — 35%. Вся эта продукция также поставляется на экспорт. Благодаря нацпроекту производительность растет, и это позволяет в том числе расширять производство и дальше замещать импорт.

Так, эксперты национального проекта «Производительность труда» помогли повысить производственному объединению «Завод имени Серго» (ПОЗиС) из Татарстана производительность при изготовлении нестандартной продукции.

Компания ПОЗиС корпорации «Ростех» производит под брендом Pozis крупную бытовую технику, высокотехнологичное медицинское холодильное оборудование и предоставляет услуги промышленного инжиниринга.

Благодаря поддержке специалистов регионального центра компетенций на предприятии оптимизировали внутреннюю логистику, хранение и складские помещения, пересмотрели регламент производственных процессов и стандартизировали рабочие места. В результате время производства единицы товара снизилось на 17,5%, незавершенное производство относительно объема продукции снизилось на более чем 10%, а выработка в тысячах рублей на человека в год увеличилась на 5%.

Лысьвенскому заводу бытовой техники (ООО «ЛЗБТ») из Пермского края нацпроект помог без лишних затрат нарастить объемы выпуска продукции. Компания производит бытовые напольные плиты и встраиваемую технику марки «Лысьва». Благодаря внедрению бережливых технологий на предприятии ускорили производство электрических плит со стеклокерамическим покрытием с десяти до шести дней, а количество готовых плит за смену выросло с 300 до 370 штук.

«Обмен опытом, яркие дискуссии, сложные вопросы от директора завода — все это изначально повысило планку проекта и ожидания от результатов, — рассказала куратор проекта от пермского РЦК Оксана Соболева. — Во многом благодаря этому удалось принять взвешенные решения, которые позволят не только улучшить показатели предприятия, но и получить удовлетворение от проделанной работы».

Сейчас на предприятии уже сформировали удобную систему планирования с учетом требуемого производственного такта и необходимой номенклатуры комплектующих. Также ускорена процедура запуска конвейера — это обеспечивает равномерную загрузку работников на линии. Внедрение системы визуализации номенклатуры деталей на конвейере позволяет быстрее их заменять. Разработана система цветовой идентификации наборов комплектующих для изделий.

Эксперты нацпроекта из Регионального центра компетенций обучили порядка трети работников предприятия технологиям бережливого производства. Изучены и освоены такие методики, как декомпозиция целей и составление карт KPI для сотрудников предприятия, проведен анализ производственных процессов, выявлены потери и разработаны мероприятия для их устранения. Все это позволило повысить вовлеченность работников в процесс.

Соболева из РЦК уверена, что команда Лысьвы продолжит работать над производительностью труда и партнерство по этому направлению будет носить долгосрочный характер.

Согласно целям национального проекта «Производительность труда», к 2024 году будут достигнуты темпы роста производительности не ниже 5% в год, а прирост производительности труда составит более 20%.

Поддержка предприятий и импортозамещение

«Мы сейчас в моменте помогаем тем предприятиям, чья продукция пользуется наибольшим спросом в силу возникших ограничений», — рассказал гендиректор Федерального центра компетенций в сфере производительности труда Николай Соломон.

В частности, активная работа ведется с компаниями авиастроительной отрасли, производителями автокомпонентов и другими, уточнил он. По словам Соломона, в ФЦК есть отраслевые команды экспертов, которые в короткие сроки помогают компаниям увеличивать объемы производства и продаж.

«За четыре года мы не раз доказывали эффективность применяемых нами методик и инструментов бережливого производства», — подчеркнул гендиректор ФЦК.

Из-за возросшей необходимости выполнять задачи по импортозамещению многие компании наращивают объемы выпускаемой продукции. Так, КЗТО «Радиатор» из Тверской области расширяет производство. Компания занимается выпуском отопительных приборов премиум-класса.

С помощью займа Фонда развития промышленности (ФРП) в размере 250 млн руб. «Радиатор» запустит отечественную линию порошковой окраски стальных трубчатых радиаторов. Это повысит качество продукции и увеличит объем производства в 1,5 раза, до 170 тыс. изделий в год. При производстве будет использоваться только отечественное сырье. Уровень локализации составит тем самым 100%. Доля зарубежных стальных трубчатых радиаторов на российском рынке, по оценкам компании, до недавнего времени находилась на уровне 65%. В основном продукция поставлялась из Германии и Италии. Запуск линии позволит вывести на рынок новую линейку радиаторов Quadrum и снизить долю импорта до 40–50% в этом сегменте.

Нарастить объем выпускаемых товаров компании помогут эксперты национального проекта «Производительность труда» из Федерального центра компетенций. В декабре они приступят к внедрению технологий бережливого производства на предприятии, чтобы расширение производства и замещение товарных ниш после ухода иностранных брендов прошли успешно.