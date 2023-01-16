США обучат до 500 украинских военных в Германии

Офицеры Соединенных Штатов на полигоне в Германии обучат около 500 военнослужащих ВСУ, заявил генерал Марк Милли. Ранее Пентагон сообщал, что США с апреля 2022 года обучили уже 3,1 тыс. украинских военных

Фото: Константин Сазончик / ТАСС

Расширенная боевая подготовка вооруженными силами США военных Украины началась в Германии 15 января. Об этом сообщил председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли, передает Associated Press.

«Новая расширенная боевая подготовка, (проводимая) вооруженными силами США для украинских войск, началась в Германии в воскресенье», — пишет агентство со ссылкой на заявление Милли.

По его словам, подготовку пройдут около 500 военнослужащих, которые покинули Украину несколько дней назад.

Кроме этого, по данным Associated Press Милли планирует посетить тренировочный полигон в Графенвере (федеральная земля Бавария. — РБК) в понедельник и лично ознакомиться с программой обучения.

Евросоюз начал рассматривать возможность создания военно-учебной миссии для украинских военных в конце прошлого года, на фоне роста напряжения в регионе. Die Welt писала, что руководство ЕС видит в этом выражение солидарности с Украиной с учетом «продолжающейся военной активности России» возле украинских границ и в Крыму. На создании миссии настаивали Литва, Латвия, Эстония, Польша, Румыния и Словакия. Их поддержали Швеция и Финляндия.

После начала российской спецоперации на Украине США и страны ЕС усилили финансовую и военную помощь Киеву, а глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в августе призвал ускорить создание военной миссии для «обучения и помощи» украинских вооруженных сил.

Власти России тогда раскритиковали инициативу, посчитав обсуждение такого предложения «активным пиаром». «Хотят тоже внести свой вклад в тренировку, по сути дела, антироссийских подразделений», — подчеркивал глава МИДа Сергей Лавров.

О том, что Евросоюз достиг договоренности о создании военной миссии по обучению 15 тыс. военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) в нескольких странах-членах, в середине октября сообщало AFP со ссылкой на источники, близкие к переговорам. Пентагон в январе сообщал, что США обучили 3,1 тыс. украинских военных с апреля 2022 года. По оценке Вашингтона, вместе с союзниками они подготовили уже 12 тыс. человек.