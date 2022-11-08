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«Коммерсантъ» узнал, каким ценностям будут учить российских студентов

«Коммерсантъ»: в России подготовят учебный курс с ценностными ориентирами для студентов
Газета пишет, что администрация президента к февралю-марту 2023 года подготовит масштабный учебный курс по истории, ценностям, а также «оппонентам» России на мировой арене. Курс будет обязательным для студентов всех направлений
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Администрация президента России (АП) планирует к февралю-марту 2023 года подготовить первую версию масштабного учебного курса «Основы и принципы российской государственности» (часть проекта «ДНК России»). Новый курс планируют преподавать студентам всех специальностей для «расставления мировоззренческих акцентов», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По данным газеты, АП с конца лета обсуждает с Минобрнауки и профильными экспертами проект пересмотра содержания гуманитарного блока вузовских дисциплин в рамках инициативы «ДНК России». Его планируется усилить правильными, с точки зрения российской власти, ценностями, указывает газета.

Источники «Коммерсанта» сообщили, что главным идеологом и «научным руководителем» проекта является директор департамента «Росатома» по взаимодействию с регионами Андрей Полосин, который до 2020 года был научным сотрудником факультета политологии МГУ, а сейчас возглавляет кафедру управления наукоемкими отраслевыми региональными проектами НИЯУ МИФИ и преподает в ВШЭ. Издание отмечает, что Полосин, так же как и руководитель «ДНК России» Александр Харичев, работали под началом замглавы АП Сергея Кириенко, когда тот был гендиректором «Росатома».

«ДНК России» — проект, разработанный Минобрнауки в соответствии с рекомендациями экспертно-методического совета комиссии Госсовета по направлению «Наука». Замминистра науки и высшего образования Григорий Гуров называл целями проекта разработку единой позиции в вопросах воспитательной и образовательной деятельности в университетах.

«Коммерсантъ» пишет, что курс «Основы и принципы российской государственности» станет обязательным для всех студентов, а уже к январю 2023 года будут созданы «федеральные центры подготовки преподавателей», разработаны учебно-методические материалы курса. Первая версия «Основ» должна быть подготовлена уже к февралю-марту 2023 года.

Так, по словам завкафедрой политических наук Саратовского госуниверситета Александра Вилкова, который принимает участие в разработке «Основ», курс будет состоять из нескольких блоков. Студентам будут рассказывать, как возникло российское государство, в чем его специфика, на какие традиции опирается российская государственность, какую роль играет природно-климатический фактор. А из блока под условным пока названием «Россия и внешний мир» студенты узнают, почему России «всегда приходилось выдерживать натиск со стороны самых разных внешних оппонентов».

Вилков отметил, что разработчики курса рассчитывают, что курс будет носить «конкретный характер» и опираться на «исторический материал» и «ценности, которые лежат в основе российского государства». «Чтобы отвечал реалиям, вызывал интерес. Чтобы студенты могли оценить значимость государства российского, его функциональность в разное время. Чтобы понимали, почему надо ценить и беречь этот важнейший институт», — указал завкафедрой.

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На замечание «Коммерсанта» о том, что Конституция России запрещает государственную идеологию, Вилков ответил, что авторы курса и не ставят перед собой такую задачу. Современная российская государственность, по его словам, «предполагает наличие некого ценностного ядра, которое должно восприниматься как единая общепризнанная аксиома». «Идет обсуждение этого ядра, которое должно составить основу нашего государственного мировоззрения, — пояснил он.

Профессор кафедры философии, социологии и психологии управления Нижегородского института управления РАНХиГС Андрей Дахин уточнил газете, что помимо курса «Основ» предполагается «переосмысление» целого блока гуманитарных дисциплин в вузах. «Есть понимание, что миссия гуманитарного образования — в формировании правильных, крепких солидарных отношений граждан и государства в России, — заявил он.— В гуманитарные предметы может быть добавлен блок какой-то. Или будет их расширение в сторону мировоззренческих понятий, а не только прикладных знаний».

Как уточняют источники «Коммерсанта», и «Основы», и «ДНК России» родились в недрах внутриполитического блока администрации президента в конце прошлого года, когда там задумались о поисках «некоторой ценностной идеологии российского общества». К задаче привлекли экспертов, в том числе из академической среды. По итогам этой работы родилась методологическая модель «пентабазиса», о которой газета сообщила накануне.

Модель который состоит из пяти блоков: человек, семья, общество, государство, страна. Они подробно описаны в научной статье «Восприятие базовых ценностей, факторов и структур социально-исторического развития России» (Журнал политических исследований, том 6 № 3, 2022), авторами которой стали Харичев, Полосин, а также декан факультета политологии МГУ Андрей Шутов и заместитель исполнительного директора Экспертного института социальных исследований по стратегии и прогнозированию Екатерина Соколова.

К каждому из элементов «пентабазиса» подобраны ценностные месседжи: «патриотизм» (для уровня страны), «доверие к общественным институтам» (для уровня государства), «согласие» (для уровня общества), «традиции» (для уровня семьи), «созидание» (для уровня человека). Как рассказывает источник «Коммерсанта», статья была написана в марте, но уже к октябрю многие представления о «пентабазисе изменились».

Кроме этого, участники дискуссий в рамках поиска «укорененных в российской структуре метафор человека, общества и государства» выявили ряд концепций, среди которых следующие:

  • «Государство-роман». Она предполагает, что роман является чем-то завершенным, но в нем есть изменения, фабула, он «пишется коллективно гражданами-писателями», работает «по принципу чата в противоположность жестким, клишированным рифмам, цензуре».
  • «Российское будущее — это вторая часть «Мертвых душ», сожженная Гоголем». В ней главный герой должен был встретиться с положительными персонажами и познать светлую сторону.
  • «Государство — жар-птица». Жар-птица является «неким предвестником экономической стабильности и искоренения коррупции», отметили авторы статьи.
  • «Родина-мать с лазерным мечом». Образ одновременно символизирует то, что отвоевали предки, и ориентирован в будущее, указали авторы.
  • «Дивный град» (общность вне зависимости от пола, расы и национальности, «жители града счастливы назло всем») и «Пирожок, который гармонично сочетает в себе разное: горькое, кислое и сладкое».

О необходимости укреплять в России традиционные ценности неоднократно говорил и президент Владимир Путин. Так, в поздравлении с Днем российского флага 22 августа он заявил, что Россия является «мощной и самостоятельной мировой державой» и никогда не отступит от своих традиций.

«Государственный флаг символизирует верность нашим традиционным ценностям, от которых мы никогда не отступим. Правда и справедливость, солидарность и милосердие, уважение к многовековой непрерывной истории России, к достижениям и победам наших предков, которые завещали нам беречь и защищать нашу Родину, никогда не допускать внешнего диктата и гегемона», — сказал президент.

Он добавил, что частью генетического кода россиян стало желание жить по своей воле и идти по выбранному пути, а в конце поздравления сравнил российский флаг с «немеркнущим красным Знаменем Победы».
 

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Илья Пламенев Илья Пламенев
ценности вузы студенты Администрация президента России
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