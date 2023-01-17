Клишас напомнил об указе президента из-за отказа Думы по отсрочке ученым
Глава комитета по конституционному законодательству и госстроительству Совета Федерации Андрей Клишас напомнил, что именно президент России задает подход, кому предоставляется отсрочка от призыва по частичной мобилизации, поэтому ее получили в том числе аспиранты.
Так он прокомментировал отказ юристов Госдумы одобрить проект об освобождении от мобилизации ученых.
«Я так понимаю, что аспиранты получили отсрочку по указу президента. Президент задает стандарты и подход к этому вопросу, кому предоставляется отсрочка. Аспиранты должны учиться и готовить к защите научную работу», — написал Клишас в телеграм-канале, задавшись вопросом, под чьим руководством аспиранты будут готовить научные работы, если кандидатам и докторам наук отсрочка от мобилизации не положена.
6 октября президент России Владимир Путин внес изменения в указ об отсрочке от мобилизации, которую было решено предоставить аспирантам, ординаторам, а также гражданам, обучающимся в духовных образовательных организациях.
В середине декабря депутаты от партий «Новые люди», КПРФ и ЛДПР внесли в Госдуму законопроект об освобождении от призыва по частичной мобилизации граждан, имеющих ученую степень. В пояснительной записке было указано, что в России всего 135 тыс. мужчин в возрасте до 60 лет имеют ученую степень, так что их мобилизация «не окажет существенного влияния на обороноспособность российской армии».
17 января правовое управления Госдумы не одобрило этот законопроект. «Предлагаемое законопроектом установление освобождения
от мобилизации всех граждан, имеющих ученую степень доктора или кандидата наук, не соотносится с подходом, принятым в настоящее время
в законодательстве Российской Федерации о мобилизации», — говорится в заключении.