Медведев назвал «позорищем» обсуждение танков для Украины в Давосе

Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал позором обсуждение танков для Украины на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.

«Какое же позорище, если не сказать грубее. Есть емкое русское слово на ту же букву. На давосском форуме обсуждают… поставку танков на Украину», — написал Медведев в своем телеграм-канале.

Так он прокомментировал слова президента Польши Анджея Дуды, заявившего в Давосе о создании коалиции стран, которые передадут Украине танки. «Мы рассчитываем на наших финских партнеров, у которых есть эти танки. Есть ряд европейских стран, у которых есть эти танки. Надеюсь, что союзники просто передадут несколько-десяток таких танков, благодаря чему для Украины будет сформирована как минимум бронетанковая бригада, — сказал Дуда, отметив, что «рассчитывает и на участие ФРГ».

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