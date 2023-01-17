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Медведев назвал «позорищем» обсуждение танков для Украины в Давосе

Медведев: обсуждение поставок Киеву танков на экономическом форуме в Давосе - позорище
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал позором обсуждение танков для Украины на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.

«Какое же позорище, если не сказать грубее. Есть емкое русское слово на ту же букву. На давосском форуме обсуждают… поставку танков на Украину», — написал Медведев в своем телеграм-канале.

Так он прокомментировал слова президента Польши Анджея Дуды, заявившего в Давосе о создании коалиции стран, которые передадут Украине танки. «Мы рассчитываем на наших финских партнеров, у которых есть эти танки. Есть ряд европейских стран, у которых есть эти танки. Надеюсь, что союзники просто передадут несколько-десяток таких танков, благодаря чему для Украины будет сформирована как минимум бронетанковая бригада, — сказал Дуда, отметив, что «рассчитывает и на участие ФРГ».

Материал дополняется

Теги
Дмитрий Медведев ВЭФ Давос форум в Давосе танки Украина поставки оружия
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