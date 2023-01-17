В Британии увидели риск ослабления армии из-за отправки танков Киеву

Британская армия временно ослабеет из-за передачи танков Challenger 2 Украине, считает генерал Сандерс. Однако страна будет надежно защищена благодаря принципу коллективной обороны НАТО и сможет модернизировать вооружения

Танк Challenger 2 (Фото: Paul Grover / Reuters)

Решение Лондона передать Украине танки Challenger 2 на время сделает британскую армию слабее, так как временно подорвет запасы вооружений британской армии и затруднит исполнение обязанностей страны перед НАТО, считает начальник генерального штаба вооруженных сил Великобритании, генерал Патрик Сандерс. Об этом он сказал во время видеообращения к армии, которое не было публичным, передает Sky News со ссылкой на полученную телеканалом стенограмму обращения Сандерса.

«Передача этих средств оставит нас как армию временно более слабыми, никто это не отрицает. Но обеспечение поражения России на Украине улучшает нашу безопасность, и как ведущий член НАТО, самого мощного оборонительного союза в мире, мы защищены принципом коллективной обороны», — сказал генерал.

По мнению Сандерса, передача танков Украине необходима. И, хотя Киев «найдет им хорошее применение», больше всего ослабление армии почувствуют танковые бригады и артиллеристы. В то же время, по его словам, передача оружия также даст возможность ускорения модернизации и преобразования армии.

Великобритания отправила Украине бронетранспортеры Bulldog (FV432), танки Challenger 2 и переносные зенитные ракетные комплексы Starstreak, сообщил глава британского Минобороны Бен Уоллес во время выступления в парламенте. Ранее отправку тяжелого вооружения анонсировал премьер-министр страны Риши Сунак, Лондон передаст Киеву эскадрон танков, состоящий из 14 машин.

По словам Уоллеса, на Украину будут отправлены сотни единиц бронетехники. Также Лондон отправит Украине бронированные ремонтно-эвакуационные машины. Кроме того, на Украину поставят батарею из восьми самоходных артиллерийских установок AS-90 калибра 155 мм, запас снарядов из 100 тыс. единиц, реактивные системы залпового огня GMLRS. Уоллес заявил, что этот пакет помощи означает «значительное увеличение украинских возможностей». Как позже сообщило Минобороны Великобритании, Киеву также направят бронетранспортеры (БТР) Bulldog.

Кремль, комментируя планы Лондона, заявил, что оценивает их негативно. По словам Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента, Великобритания и другие европейские страны, объявившие о поставках вооружений, неспособны изменить ситуацию и только способствуют затягиванию конфликта.