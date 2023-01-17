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Население КНР сократилось впервые за 60 лет

Госстат КНР сообщил о сокращении населения страны на 850 тыс. человек впервые за 60 лет

Численность населения Китая в 2022 году уменьшилась на 850 тыс. человек по сравнению с прошлым годом, это снижение стало первым за 60 лет, передает China News со ссылкой на доклад Государственного статистического управления КНР.

К концу 2022 года население составило 1 411 750 000 человек, оно сократилось на 850 тыс. по сравнению с концом 2021 года, сказано в документе. В течение прошлого года в стране родилось 9,56 млн детей и умерло 10,41 млн жителей.

В последний раз население КНР сокращалось в 1960-х годах.

В статистике учитывается население 31 китайской провинции, за исключением Гонконга, Макао и Тайваня, который Китай считает своим. Также в нее не вошли проживающие в стране иностранцы.

Сейчас, по официальным данным, в стране проживает 722 млн мужчин и 689,69 млн. Таким образом, на 100 женщин приходится 104 мужчины.

Трудоспособным китайские власти считают население в возрасте от 16 до 59 лет. Таких граждан в стране насчитывается 875,56 млн (62,0%).

Кроме того, в статистике отмечается рост уровня урбанизации. По состоянию на 2022 год в городах проживало 920,71 млн человек, что на 6,46 млн человек больше по сравнению с концом 2021 года. В сельской местности на постоянной основе проживает 491 млн человек.

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В конце декабря китайские власти смягчили политику «нулевой терпимости» к коронавирусу, которой придерживались с 2020 года. В результате в стране произошел всплеск заболеваемости: в декабре COVID-19 заразились почти 250 млн жителей КНР, сообщал Bloomberg. Официальная статистика не подтверждала эти данные, до середины января Пекин сообщал о только 5241 погибших за весь период пандемии в Китае. 14 января представитель Национальной комиссии здравоохранения (NHC) Цзяо Яхуи сообщила, что за месяц после отмены политики в стране умерло 60 тыс. человек.

Теги
КНР население статистика
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Политика
КНР сообщила о 60 тыс. умерших от COVID после отмены «нулевой терпимости»
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