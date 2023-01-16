Reuters: вторым пилотом упавшего в Непале борта была вдова погибшего в 2006 году пилота

При крушении в Непале погибла вдова пилота, разбившегося 16 лет назад

Фото: Rohit Giri / Reuters

Вторым пилотом самолета, разбившегося в Непале, была 44-летняя Анджу Хативада, вдова летчика, погибшего в авиакатастрофе 16 лет назад. Об этом агентству Reuters рассказал представитель авиакомпании Yeti Airlines Сударшан Бартаула.

Как пишет агентство, ее муж, Дипак Похрел, погиб в 2006 году в результате крушения самолета авиакомпании Yeti Airlines в Джумле. Тогда разбился турбовинтовой DHC-6 Twin Otter, находившиеся на борту шесть пассажиров и трое членов экипажа погибли.

«Она обучалась пилотированию на деньги, которые получила по страховке после смерти мужа», — сказал Бартаул. Она работала в Yeti Airlines с 2010 года, стаж Хативады составлял 6,4 тыс. часов. Ее останки пока не были опознаны, однако власти уже объявили, что все находившиеся на борту погибли.

Командиром воздушного судна был Камаль К.С., его налет составлял 21,9 тыс. часов.

Самолет ATR 72 компании Yeti Airlines, летевший из Покхары в Катманду, упал в Непале 15 января. Как сообщало ABP Live со ссылкой на администрацию аэропорта, авария произошла из-за технической неисправности. В Управлении гражданской авиации заявили, что перед посадкой в самолете произошло возгорание.

На борту находились четыре члена экипажа и 68 пассажиров, в том числе трое детей. По данным Управления гражданской авиации Непала на 16 января, найдены тела 69 погибших, 41 из них был опознан. Среди них оказалось четверо россиян: Юрий и Виктор Лыгина, а также Елена Бандуро и Виктория Алтунина.