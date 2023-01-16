При крушении в Непале погибла вдова пилота, разбившегося 16 лет назад

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 17 января
EUR ЦБ: 73,83 (+0,72) Инвестиции, 19:10
Курс доллара на 17 января
USD ЦБ: 68,29 (+0,71) Инвестиции, 19:10
Австрия призвала Запад не переступать черту с запретами виз для россиян Политика, 23:21
Румыния заявила о найденном на берегу элементе ракеты комплекса «Панцирь» Политика, 23:18
Пушилин сообщил о взятии поселка Верхнее Водяное в ДНР Политика, 23:00
Российская участница конкурса «Мисс Вселенная» не общалась с украинкой Общество, 22:50
На Бали автомобиль с российскими туристами упал в овраг с высоты 25 м Общество, 22:43
Кадыров увидел признаки третьей мировой войны в конфликте на Украине Политика, 22:21
Российского форварда включили в тройку лучших игроков недели в НХЛ Спорт, 21:55
Тайм-менеджмент: как больше успевать и не выгореть
За 5 дней вы научитесь использовать разные инструменты управления временем
Прокачать навык
При крушении в Непале погибла вдова пилота, разбившегося 16 лет назад Общество, 21:55
Белоусов заявил об открытии для бизнеса космоса «по-настоящему» Бизнес, 21:52
Даниил Медведев нагрубил зрителю в первом матче Australian Open Спорт, 21:47
Военная операция на Украине. Главное Политика, 21:36
Первый биржевой фонд в юанях опередил по объемам торгов фонд на ОФЗ Инвестиции, 21:27
Украинский генерал допустил окружение ВСУ в случае потери Артемовска Политика, 21:20
Киргизия запретила иностранцам вывозить более $5 тыс. наличными Финансы, 21:06
Общество ,  
0 

При крушении в Непале погибла вдова пилота, разбившегося 16 лет назад

Reuters: вторым пилотом упавшего в Непале борта была вдова погибшего в 2006 году пилота
Фото: Rohit Giri / Reuters
Фото: Rohit Giri / Reuters

Вторым пилотом самолета, разбившегося в Непале, была 44-летняя Анджу Хативада, вдова летчика, погибшего в авиакатастрофе 16 лет назад. Об этом агентству Reuters рассказал представитель авиакомпании Yeti Airlines Сударшан Бартаула.

Как пишет агентство, ее муж, Дипак Похрел, погиб в 2006 году в результате крушения самолета авиакомпании Yeti Airlines в Джумле. Тогда разбился турбовинтовой DHC-6 Twin Otter, находившиеся на борту шесть пассажиров и трое членов экипажа погибли.

«Она обучалась пилотированию на деньги, которые получила по страховке после смерти мужа», — сказал Бартаул. Она работала в Yeti Airlines с 2010 года, стаж Хативады составлял 6,4 тыс. часов. Ее останки пока не были опознаны, однако власти уже объявили, что все находившиеся на борту погибли.

Командиром воздушного судна был Камаль К.С., его налет составлял 21,9 тыс. часов.

Самолет ATR 72 компании Yeti Airlines, летевший из Покхары в Катманду, упал в Непале 15 января. Как сообщало ABP Live со ссылкой на администрацию аэропорта, авария произошла из-за технической неисправности. В Управлении гражданской авиации заявили, что перед посадкой в самолете произошло возгорание.

Место крушения самолета в Непале. Фотографии
Фотогалерея 
Фото:Krishna Mani Baral / Reuters

Читайте на РБК Pro
Неизвестные инвесторы скупают запасы золота. Что происходит на рынке
Как Генри Форд закрыл дыру в кассе на $38 млн в разгар Великой депрессии
Апокалипсис не случился: кто продолжает снимать дорогие офисы в Москве
Ранний опыт: компании в России стали чаще использовать детский труд

На борту находились четыре члена экипажа и 68 пассажиров, в том числе трое детей. По данным Управления гражданской авиации Непала на 16 января, найдены тела 69 погибших, 41 из них был опознан. Среди них оказалось четверо россиян: Юрий и Виктор Лыгина, а также Елена Бандуро и Виктория Алтунина.

Теги
Непал смерть авиакатастрофа самолет
Материалы по теме
Власти Непала опубликовали список пассажиров упавшего самолета
Общество
Путин выразил соболезнования в связи с крушением самолета в Непале
Политика
В Непале нашли выживших при крушении самолета
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter