Киргизия запретила иностранцам вывозить более $5 тыс. наличными

Бишкек (Фото: Xinhua / Global Look Press)

Правительство Киргизии ввело ограничения на вывоз из страны наличной иностранной валюты. Об этом говорится на сайте киргизского кабинета министров.

Для нерезидентов и иностранных граждан эта сумма ограничивается $5 тыс., для резидентов и граждан Киргизии — $10 тыс. Если резидент или гражданин страны пытается вывезти сумму более $10 тыс., то он должен выплатить пошлину 10% от суммы, превышающей установленный лимит.

Правительство Киргизии объяснило ограничения «обеспечением финансово-экономической безопасности, стабилизацией ситуации на внутреннем валютном рынке, а также защитой национальных интересов».

Ранее Нацбанк Киргизии сообщил, что физические лица за 11 месяцев 2022 года перевели в страну из России рекордные $2,605 млрд.

В октябре замминистра цифрового развития республики Айдарбек Мамбеткадыров заявил, что всего за девять месяцев этого года в Киргизию из России приехали 190 тыс. человек, в том числе и туристы. Представитель киргизского Государственного комитета нацбезопасности Канжар Бакаев заявил, что у ведомства есть информация обо всех российских гражданах, въехавших в страну.

В марте ограничения на вывоз валюты из страны ввел Казахстан. Президент Касым-Жомарт Токаев своим указом запретил вывозить валюту на сумму, эквивалентную $10 тыс.

