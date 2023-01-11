Физлица перевели рекордные $2,6 млрд из России в Киргизию за 11 месяцев 2022 года

Физлица перевели рекордную сумму из России в Киргизию в 2022 году

Фото: Табылды Кадырбеков / Sputnik / РИА Новости

Физлица из России за первые 11 месяцев 2022 года перевели в Киргизию $2,605 млрд — это рекорд за всю историю. Данные опубликовал Нацбанк Киргизии.

Общий приток средств в республику от физлиц из-за рубежа за этот период составил $2,737 млрд. Больше всего денег из России в Киргизию перевели в июле — $302,7 млн.

Россия всегда была лидером по переводам в Киргизию. За первые 11 месяцев 2021 года сумма переводов составила $2,456 млрд.

По данным на начало 2022 года, в России работали 1 млн 63 тыс. мигрантов из Киргизии.

Согласно ноябрьской статистике ФСБ, количество выездов из России в Киргизию за июль—сентябрь 2022 года стало рекордным за пять лет. Зафиксировано 167 тыс. выездов россиян — это на 91% превышает показатель аналогичного периода 2021 года и на 100% — 2019-го.

Осенью несколько киргизских банков перестали обслуживать карты российской платежной системы «Мир» из-за угрозы санкций, о которых предупредил Минфин США. В январе текущего года киргизский коммерческий банк «Кыргызстан» прекратил работу с российскими системами переводов «Юнистрим» и Contact.