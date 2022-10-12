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В парламенте Киргизии заявили об опасениях из-за приезда россиян

Киргизский депутат Нарматова: нужно контролировать прибывающих в республику россиян
В Киргизии разошлись в оценке числа прибывших в республику россиян: она колеблется от 190 тыс. до 760 тыс. человек с начала года. А в парламенте заявили, что цели, с которой граждане едут в республику, «вызывают много вопросов»
Фото: Валентин Федоров / ТАСС
Фото: Валентин Федоров / ТАСС

Госорганы должны контролировать россиян, прибывающих в Киргизию на фоне объявленной в России частичной мобилизации. Об этом, как передает 24.kg, на заседании Жогорку Кенеша (однопалатный парламент республики) заявила депутат Надира Нарматова.

По ее словам, цели визита россиян «вызывают много вопросов и опасения». «В то время как мы не можем уточнить количество наших граждан за границей, увеличилось число прибывающих из России. Мы не можем называть их беженцами, пока они не подадут соответствующие документы. Неизвестно, с какой целью они едут в Кыргызстан», — отметила депутат.

Регистрацию россияне проходят лишь через месяц пребывания в республике, и власти не знают, «чем они заняты все это время», продолжила она. «Некоторые успевают выехать в другие страны. Государственные интересы должны быть превыше всего. В Бишкеке и Оше их [приезжих россиян] так много», — сказала Нарматова.

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В то же время представитель Государственного комитета нацбезопасности Канжар Бакаев сообщил, что у ведомства есть информация о всех россиянах, пересекающих границу. «У нас есть точное число россиян, прибывших к нам. Есть учет и время их пребывания. Совместно с МВД ведем проверку на их причастность к экстремистским и террористическим группировкам», — отметил он.

Замминистра цифрового развития республики Айдарбек Мамбеткадыров в свою очередь сообщил, что у приезжих россиян нет определенного законодательного статуса: они приезжают как иностранцы и считаются внешними эмигрантами. Всего за девять месяцев этого года, по словам чиновника, в Киргизию из России приехали 190 тыс. человек, в том числе и туристы.

В то же время министр труда, соцобеспечения и миграции Кудайберген Базарбаев сообщил, что с начала года в республику прибыли 760 тыс. россиян, из которых 730 тыс. выехали в другие страны.

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Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября. После этого на границах с Грузией, Казахстаном и Финляндией образовались очереди из желающих выехать из страны.

Минобороны России уточнило, что частичная мобилизация не предусматривает ограничений на передвижение граждан. Между тем на фоне оттока граждан у пограничных пунктов были развернуты военкоматы. Они начали выдавать повестки россиянам вне зависимости от регионов. После получения повестки выехать за границу по закону нельзя.

Киргизия не имеет границы с Россией. Республика граничит с Казахстаном, Таджикистаном, Узбекистаном и Китаем.

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Киргизия россияне частичная мобилизация эмиграция
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