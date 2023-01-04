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Оппозиция ФРГ призвала уволить министра обороны после новогоднего видео

Лидеры германских ХДС и ХСС призвали к отставке министра обороны Кристины Ламбрехт
Кристина Ламбрехт
Кристина Ламбрехт (Фото: Kay Nietfeld / dpa / Global Look Press)

Лидеры оппозиционных «Христианско-социального союза» (ХСС) и «Христианско-демократического союза» (ХДС) Германии Маркус Зёдер и Фридрих Мерц призвали отправить в отставку министра обороны Германии Кристину Ламбрехт (она представляет Социал-демократическую партию и правящую коалицию), сообщает Merkur.de.

Как поясняет издание, Ламбрехт начали критиковать после ее новогоднего обращения. В нем министр заявила, что из-за военного конфликта, который сейчас «в разгаре посреди Европы», ей довелось «встретиться со многими интересными и прекрасными людьми».

Мерц заявил изданию Merkur, что «каждый час, когда госпожа Ламбрехт остается на посту, ослабляет авторитет федерального канцлера». «Вся Германия качает головой, не только наши солдаты — оборонные эксперты по всему миру потеряли дар речи от того, как неприлично может себя вести и какое отсутствие знаний может демонстрировать на публике министр в нашей стране», — сказал политик.

По мнению Зёдера, Ламбрехт должна сама уйти в отставку или быть уволена. «Наши солдаты не заслуживают такого министра», — считает он.

Представитель правительства Германии Вольфганг Бюхнер после призывов к отставке Ламбрехт утвердительно ответил на вопрос, продолжает ли канцлер Олаф Шольц доверять министру обороны.

В декабре Шольц назвал Ламбрехт «первоклассным министром обороны» и сказал, что «может только удивляться» критике в ее адрес.

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До новогоднего обращения к главе Минобороны тоже возникали вопросы: например, в мае ее раскритиковали за то, что она возила своего 21-летнего сына на каникулы на вертолете бундесвера. После этого юрист из Дюссельдорфа написал на ее жалобу.

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