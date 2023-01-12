Последний осужденный по делу о крушении самолета главы Total вышел по УДО

Александр Круглов (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Авиационный диспетчер Александр Круглов, осужденный за крушение в 2014 году бизнес-джета Falcon 50 президента компании Total во Внуково, вышел на свободу из колонии-поселения условно-досрочно, пишет «Коммерсантъ».

По данным газеты, освободить Круглова по УДО накануне Нового года решил городской суд Электростали в Московской области, где он отбывал наказание. Первоначально авиадиспетчера приговорили к пяти с половиной годам заключения, позже срок сократили на три месяца, также в зачет наказания пошли месяцы пребывания в СИЗО и под домашним арестом. В итоге Круглов подал ходатайство об УДО, проведя в колонии-поселении несколько месяцев — половину получившегося срока, отмечает «Коммерсантъ».

РБК направил запросы в Электростальский городской суд и в пресс-службу УФСИН России по Московской области.

Руководитель юридической службы Федерального профсоюза авиадиспетчеров (ФПАД) России Олег Бабич заявил газете, что теперь обсуждаются «нюансы» возможного возвращения бывшего диспетчера в отрасль гражданской авиации. По его словам, ФПАД заручился «определенными гарантиями работодателя» — Госкорпорации по организации воздушного движения.

Частный самолет Dassault Falcon 50EX разбился в московском аэропорту Внуково в ночь с 20 на 21 октября 2014 года. При взлете он врезался в снегоуборочную машину, которая по ошибке выехала на взлетно-посадочную полосу. В салоне самолета находились глава компании Total Кристоф де Маржери и три члена экипажа. Все они погибли.

По факту авиакатастрофы было возбуждено уголовное дело. В 2017 году водителя снегоуборщика Владимира Мартыненко и его начальника из аэродромной службы Владимира Леденева приговорили к четырем и трем годам колонии соответственно, руководителя полетов аэропорта Внуково Романа Дунаева и Круглова — к шести и пяти с половиной годам лишения свободы, а диспетчер руления Надежда Архипова получила пять лет лишения свободы. Круглов — единственный, которого отправили в колонию-поселение. Дунаева, Мартыненко, Леденева и Архипову освободили от исполнения наказания по амнистии или истечению срока давности.