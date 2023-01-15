МЧС: один человек погиб при пожаре на рынке под Самарой

Один человек погиб при пожаре на рынке под Самарой

В результате пожара на рынке в Самарской области погиб один человек, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Погибшего мужчину обнаружили в 08:05 мск, уточнили ТАСС в ведомстве. Его личность устанавливается.

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Пожар на продовольственном рынке в городе Кинель в Самарской области произошел около 06:15 мск. В тушении задействовали 97 человек и 35 единиц техники, в том числе два пожарных поезда.

Площадь пожара составила 1,5 тыс. кв.м., возгорание локализовали в 6:45 мск, сообщили в МЧС России. Количество человек, привлеченных к тушению, увеличилось до 108, задействовали 42 единицы техники.

В качестве дополнительных сил и средств привлекли пожарно-насосную станцию, рукавный автомобиль и три пожарных поезда. На месте работают специалисты испытательной пожарной лаборатории.

11 января в городе Хасавюрт в Дагестане тоже произошел пожар на рынке. По данным МЧС, загорелись контейнеры на Зеленом рынке, который расположен на юге города. Площадь возгорания составила 300 кв. м, погибших и пострадавших не было.