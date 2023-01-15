Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 января
EUR ЦБ: 73,11 (+0,32) Инвестиции, 13 янв, 19:23
Курс доллара на 14 января
USD ЦБ: 67,57 (-0,2) Инвестиции, 13 янв, 19:23
Ранний опыт: компании в России стали чаще использовать детский труд Pro, 09:00
Успех в кино вернул интерес к книгам о Чебурашке Бизнес, 09:00
Как сборщики мусора законодательно борются с пластиком Зеленая экономика, 09:00
Что вы знаете о Северном морском пути. Тест РБК и Газпром нефть, 08:59
Один человек погиб при пожаре на рынке под Самарой Общество, 08:59
В Перу объявили чрезвычайное положение из-за протестов Политика, 08:52
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 08:40
Тайм-менеджмент: как больше успевать и не выгореть
За 5 дней вы научитесь использовать разные инструменты управления временем
Прокачать навык
«РИА Новости» сообщило об интенсивности ударов ВС России в Запорожье Политика, 08:39
Суд арестовал замглавы Владивостока по обвинению в получении взятки Общество, 08:21
Айронмен из «Бэби-клуба»: как наладить бизнес и отношения с женой РБК и Газпромбанк, 07:55
«Мисс Вселенная» стала американка азиатского происхождения Общество, 07:49
Власти Японии изучат приравнивание COVID к гриппу Общество, 07:35
Аналитики WSJ допустили критическое сокращение запасов боеприпасов в США Политика, 07:32
МЧС привлекло поезда для тушения пожара на рынке под Самарой Общество, 06:44
Общество ,  
0 

Один человек погиб при пожаре на рынке под Самарой

МЧС: один человек погиб при пожаре на рынке под Самарой

В результате пожара на рынке в Самарской области погиб один человек, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Погибшего мужчину обнаружили в 08:05 мск, уточнили ТАСС в ведомстве. Его личность устанавливается.

Один человек погиб при пожаре на рынке под Самарой
Video

Пожар на продовольственном рынке в городе Кинель в Самарской области произошел около 06:15 мск. В тушении задействовали 97 человек и 35 единиц техники, в том числе два пожарных поезда.

Площадь пожара составила 1,5 тыс. кв.м., возгорание локализовали в 6:45 мск, сообщили в МЧС России. Количество человек, привлеченных к тушению, увеличилось до 108, задействовали 42 единицы техники.

В качестве дополнительных сил и средств привлекли пожарно-насосную станцию, рукавный автомобиль и три пожарных поезда. На месте работают специалисты испытательной пожарной лаборатории.

Читайте на РБК Pro
Работайте меньше, это выгодно: что показал эксперимент с четырехдневкой
Евгений Коган — РБК Pro: «Будет ли крах доллара? Не смешите мои тапочки»
Как глава Louis Vuitton стал богатейшим человеком в мире — The Economist
Как подтвердить применение нулевой ставки НДС при экспорте товара в Китай

11 января в городе Хасавюрт в Дагестане тоже произошел пожар на рынке. По данным МЧС, загорелись контейнеры на Зеленом рынке, который расположен на юге города. Площадь возгорания составила 300 кв. м, погибших и пострадавших не было.

Теги
Самарская область Пожар рынок МЧС
Материалы по теме
МЧС привлекло поезда для тушения пожара на рынке под Самарой
Общество
Белгородский губернатор сообщил о пожаре на производственной базе
Общество
В дагестанском Хасавюрте произошел пожар на рынке
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter