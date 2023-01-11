МЧС: в дагестанском Хасавюрте локализовали пожар на рынке на площади 300 кв. м.

В дагестанском Хасавюрте произошел пожар на рынке

В Хасавюрте (Дагестан) загорелись контейнеры на «Зеленом рынке», сообщается в телеграм-канале местного управления МЧС.

«В 2:12 пожар локализован на площади 300 кв. м. Жертв и пострадавших нет», — сказано в сообщении.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», «Зеленый рынок» — это вещевой рынок на юге города.

8 января в Хасавюрте произошел взрыв газа в жилом многоквартирном доме на улице Датуева. Инцидент случился на первом этаже шестиэтажного дома, пострадали пять человек, двоих из них госпитализировали. Телеграм-канал «112» писал, что в результате происшествия было разрушено несколько квартир, а две машины, припаркованные у дома, перевернуло взрывной волной.