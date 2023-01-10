ГУ МЧС: пожар площадью 1 тыс. кв. м произошел в здании склада на севере Москвы

На севере Москвы загорелись склады на площади 1 тыс. кв. м

Пожар произошел в здании, где находятся склад материалов для полиграфии и автосервисы, пострадавших, по предварительным данным, нет.

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Пожар площадью 1 тыс. кв. м произошел на складе на севере Москвы, сообщила пресс-служба городского управления МЧС.

О пожаре спасателям стало известно около 13:40 мск. По информации ведомства, возгорание произошло в складском помещении в доме 1 по улице Добролюбова. Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», там находится склад материалов для полиграфии, несколько автосервисов и другие организации. Также в здании находится склад компании по продаже воды «Старо-Мытищинский источник».

В главке уточнили, что здание разноуровневое, и в разных его частях насчитывается от одного до трех этажей. На месте развернули штаб пожаротушения. Пострадавших, по предварительным данным, нет.

ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах пишет, что в этом же здании расположено общежитие, и оттуда уже начали эвакуировать людей.

«Одна часть административная, там находится общежитие, а в складской части хранится парфюмерная продукция. Людей в целях безопасности эвакуируют из административной части», — сказал собеседник агентства. По его данным, в здании произошло обрушение на площади 500 кв. м.

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