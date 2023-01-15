МЧС: на рынке в Кинеле в Самарской области произошел пожар площадью 1,5 тыс. кв. м

МЧС привлекло поезда для тушения пожара на рынке под Самарой

На продовольственном рынке в городе Кинель в Самарской области произошел пожар, в тушении задействованы два пожарных поезда, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Рынок находится на улице Октябрьской, в районе железнодорожного вокзала. Сообщение о пожаре поступило в 02:33 мск.

«В 02:52 мск 15 января установлено, что горят торговые павильоны на площади 900 кв.м, объявлен повышенный ранг вызова — пожар № 2», — говорится в сообщении. Позже в МЧС уточнили, что площадь возгорания выросла до 1,5 тыс. кв.м. Данных о пострадавших нет.

Для тушения пожара были привлечены 93 человека и 34 единиц техники, а также пожарные поезда со станции «Кинель» и «Самара».

11 января в городе Хасавюрт в Дагестане тоже произошел пожар на рынке. По данным МЧС, загорелись контейнеры на Зеленом рынке, который расположен на юге города. Площадь возгорания составила 300 кв. м, погибших и пострадавших не было.