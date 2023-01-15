В Мелитополе решили перенести памятник Тарасу Шевченко

Администрация Мелитополя приняла решение о переносе памятника поэту Тарасу Шевченко с центральной площади Победы, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в телеграм-канале.

«На сегодняшний день рассматривается несколько вариантов размещения памятника — это сквер у библиотеки имени Шевченко на улице Дружбы, сквер Мелитопольского государственного университета или Центральный парк культуры и отдыха имени Горького», — написал Балицкий.

По его словам, жители города могут принять участие в опросе и предложить свои варианты мест, где может быть расположен памятник. «Решение будет принято совместно с мелитопольцами, как и было принято решение о его переносе», — отметил врио губернатора региона, добавив, что памятник поставят в новое место после реставрации.

В декабре 2022 года губернатор Ростовской области Василий Голубев поддержал предложение забрать из Одессы памятник императрице Екатерине II (памятник основателям Одессы), который ранее решили демонтировать на Украине. Решение о сносе и переносе памятника Екатерине II было принято одесским горсоветом в ноябре, его поддержали 43 депутата или 97,7% присутствующих на заседании по этому поводу. Монумент после демонтажа хотели временно отправить на склад коммунального предприятия, которое предоставляет ритуальные услуги, а потом установить в тематической зоне в парке Савицкого неподалеку от центра города.