Пригожин показал командовавшего взятием Соледара
Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин прибыл в Соледар и показал военного, который командовал взятием города. Видео было опубликовано его пресс-службой в телеграм-канале.
«Вот этот человек командовал взятием Соледара. <...> Соледар зажали в клещи, после этого разделили на части. Слона, как говорится, нельзя есть целиком, надо есть по частям. Зажали подразделения противника, тех, кто отказывался сдаваться в плен, тех уничтожали», — рассказал Пригожин.
Он добавил, что все тела украинских военнослужащих будут сданы и отправлены на Украину.
13 января Минобороны России объявило о полном контроле над Соледаром (находится примерно в 75 км к северу от Донецка и в 10 км севернее Артемовска). За два дня до этого — 11 января — Пригожин говорил, что подразделения ЧВК Вагнера взяли под контроль всю территорию Соледара, причем, по его словам, в штурме города не участвовали никакие подразделения, кроме бойцов ЧВК.
После взятия Соледара Пригожин заявил, что у бойцов военной компании пытаются украсть победу и принизить заслуги в рамках российской спецоперации. После этого в российском Минобороны указали, что наступательные действия в районе города осуществлялись разнородной группировкой российских войск (сил) по единому замыслу и плану. В ведомстве также отметили, что задача по штурму городских кварталов Соледара была «успешно решена мужественными и самоотверженными действиями добровольцев штурмовых отрядов ЧВК Вагнера».